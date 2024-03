Daniel Ricciardo rijdt dit seizoen voor een stoeltje bij Red Bull Racing vanaf 2025, maar heeft veel concurrentie. Dit weet de Australiër zelf ook. Ricciardo gaat in op zijn toekomst bij het dominante team van de koningsklasse.

Nadat Verstappen in 2016 zijn debuut maakte en daarna steeds meer het team naar zijn hand kon zetten, besloot Ricciardo te vertrekken. Na mislukte seizoenen bij Renault en McLaren besloot de Australiër even niet een vaste F1-coureur te zijn, waardoor hij in 2022 terugkeerde bij Red Bull Racing als derde coureur. De Australiër moest echter gedurende het seizoen Nyck de Vries vervangen, die door AlphaTauri weg werd gestuurd wegens teleurstellende prestaties. Ricciardo zelf raakte vervolgens tijdens het raceweekend in Nederland geblesseerd, werd vervangen door Liam Lawson en keerde richting het einde van het seizoen weer terug om vervolgens zijn stoeltje bij Visa Cash App RB te veroveren naast Yuki Tsunoda.

Ricciardo nog niet in vorm

In Bahrein had Visa Cash App RB kans op punten, maar werd Ricciardo dertiende nadat hij eerst Tsunoda dankzij een team order voorbij was gegaan. In Saoedi-Arabië was de Australiër echter totaal niet in vorm, met P16 als eindresultaat. Ondanks dat de prestaties voorafgaand aan zijn thuisrace in Australiër nog tegenvallen, stelt Ricciardo tegenover Sky Sports dat zijn toekomst bij Red Bull niet voor afleiding zorgt. "Het gaat niet voor afleiding zorgen. Voor nu is mijn doel om alles uit de auto te halen en wat resultaten te behalen. Dit gaat de mensen binnen het team blij maken en zal ook bij mijzelf voor blijdschap zorgen. Als dit dat uiteindelijk daarvoor zorgt [een stoeltje bij Red Bull] is dat fantastisch."

Niet gefocust op Red Bull

Volgens Ricciardo is hij nu vooral bezig met Visa Cash App RB en niet met een mogelijk stoeltje bij Red Bull Racing voor 2025. "Het is voor nu niet iets waar ik op gefocust ben. Het is iets voor de lange termijn, voor nu. Ik ben nu hierop gefocust [Visa Cash App RB] en ik probeer het zo goed mogelijk te doen bij dit team. Ik doe mijn best met deze auto en probeer wat punten te verzamelen."

