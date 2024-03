Ralf Schumacher is niet onder de indruk van het optreden van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner tijdens de reguliere persconferentie voor de teams in Saoedi-Arabië.

Christian Horner schoof afgelopen donderdag aan bij de persconferentie voor de teams, in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Brit deelde het podium met Bruno Famin (Alpine), Mike Krack (Aston Martin) en James Vowles (Williams), maar de schijnwerpers waren logischerwijs op Horner gericht. De Red Bull Racing-teambaas speelt de hoofdrol in een soap rondom zijn eigen persoon. Onlangs werd een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag in zijn voordeel afgerond, maar een dag later werd er een anonieme mail met vermeend bewijs rondgestuurd.

Persconferentie Christian Horner

Jos Verstappen liet vervolgens optekenen dat Horner zijn rol als teambaas neer moet leggen, waarna speculaties de ronde deden dat Max Verstappen anders zou vertrekken. Ralf Schumacher is niet onder de indruk van het optreden van Horner tijdens de persconferentie, waar hij vooral liet weten inhoudelijk niet veel te kunnen zeggen, en het hele gebeuren nu achter zich wil laten. "Ik heb op geen enkele manier excuses gehoord", aldus Schumacher bij de Duitse tak van Sky.

Geen vrienden gemaakt

De analist vervolgt: "Mensen zeggen nu dat iedereen hem neer wil halen, dat er geruchten worden verspreid, maar er lijkt een kern van waarheid in te zitten. Bekende tijdschriften melden hetzelfde en anders zou Jos Verstappen niet opstaan en zeggen dat er te veel is gebeurd. Misschien moet hij zich discreter gedragen. Hij wil zijn eigen hachje redden. Als je kijkt waar het vandaan komt en een maillijst met meer dan 200 belangrijke e-mailadressen ziet, heeft hij niet veel vrienden gemaakt.

