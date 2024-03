Max Verstappen is de grote favoriet om ook in 2024 een F1-titel toe te voegen aan de drie kampioenschappen die hij de afgelopen seizoenen heeft verzameld en dat is volgens Jacques Villeneuve te danken aan het niveau dat de Nederlander haalt tijdens de raceweekenden en niet door de auto van Red Bull.

In een exclusief gesprek met GPFans legde de wereldkampioen uit 1997 uit dat, hoewel de RB19 een indrukwekkende machine was, Verstappen het verschil heeft gemaakt. "Ook al wonnen ze bijna elke race. Het was met een kleine marge. Ze hadden geen voorsprong van twee seconden. Ze hadden niet het gat dat we in '96 hadden met Williams. Ze hadden niet het gat dat McLaren had in '98 toen ze in de verte verdwenen. Verstappen maakte vorig jaar het verschil, niet Red Bull."

Waarom Verstappen de beste coureur is

De vraag die de F1-wereld stelt is of dat prestatieniveau in 2024 nog hoger zal liggen. Het is iets dat volgens Villeneuve moeilijk te geloven is, gezien hoe ongelooflijk de Nederlandse coureur is geweest in zijn jaren van dominantie. De Canadees voegde eraan toe: "Het zou moeilijk zijn om Verstappen te verslaan, weet je? Op dit moment is het moeilijk voor te stellen dat hij sneller gaat en elke race in topvorm is, zoals hij nu doet. Ik kan me geen betere Verstappen voorstellen dan wat we de afgelopen twee jaar hebben gehad. Het is echt moeilijk voor te stellen."

Dominantie in nieuwe tijdperk

Sinds het nieuwe tijdperk, dat begon in 2022, hebben de auto's vooral te maken met het grondeffect. Het is iets waar Adrian Newey al eerder mee had gewerkt, waardoor het geen verrassing was dat hij meteen goed bleek te zitten in 2022. Verstappen en Red Bull werden in beide kampioenschappen op dominante wijze kampioen, terwijl in 2023 het gat nog groter bleek te zijn en Verstappen meerdere records verbrak. In 2024 lijkt, gezien de Grand Slam van Verstappen in Bahrein om het seizoen mee te openen, de situatie niet heel anders te gaan zijn.

