Het Franse Alpine heeft maandag bekendgemaakt dat het roer om moet bij de renstal. Daarvoor bevestigde het team de komst van drie nieuwe technisch directeuren en volgens Formu1a.uno staat voormalig Mercedes-kopstuk Mike Elliott ook op het verlanglijstje.

Het voormalig Renault werd in 2021 omgedoopt naar Alpine. De renstal wilde met het sportmerk de weg omhoog vinden, maar het fabrieksteam uit Frankrijk heeft alleen maar de neerwaartse spiraal ingezet. Diverse kopstukken zijn de afgelopen jaren verdwenen, waaronder teambaas Otmar Szafnauer. Ook Oscar Piastri en Fernando Alonso verlieten het zinkende schip en het team probeert met man en macht de opwaartse lijn te vinden.

Alpine zoekt naar kennis

Alpine is dus bezig om het personeelsbestand uit te breiden met mensen die kennis van zaken hebben. De power unit is in 2024 verreweg de minste van het veld en het is dan ook niet gek dat de naam van Mattia Binotto enkele maanden geleden in verband werd gebracht met Alpine. Er zouden korte gesprekken zijn geweest met de voormalig teambaas van Ferrari, die uiteindelijk heeft gekozen voor een avontuur bij de e-Powertrain-divisie van het Italiaanse TEXA.

Vader van 'zeropod-concept'

Nu blijkt volgens het Italiaanse medium dat Elliott op het lijstje staat om aan te trekken. De voormalig technisch directeur van Mercedes is verantwoordelijk geweest voor de introductie van het zeropod-concept van de Duitse renstal. Lewis Hamilton en George Russell konden echter maar slecht uit de voeten met dat concept en vanaf de race in Monaco in 2023 ging de renstal een andere ontwikkelingsrichting op. James Allison werd als vervanger teruggehaald en inmiddels zit Elliot in zijn afkoelperiode, ook wel bekend als de zogeheten gardening leave.

