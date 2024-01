McLaren verrast met tonen 2024-livery, 'Grand Prix van Madrid gaat er komen' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 januari 2024 21:45

In deze GPFans Recapnemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker stevenen we af op de start van het nieuwe seizoen. De eerste twee weken van januari zitten er alweer op en we beginnen steeds meer te weten te komen over het nieuwe seizoen, met name de data waarop het doek van de nieuwe Formule 1-bolides gaat. Op dinsdag was daar ineens het team van McLaren, dat niet alleen de datum voor de onthulling van de nieuwe auto bekendmaakte. De Britse renstal liet namelijk meteen de livery voor 2024 aan de enthousiaste fans zien. Daarnaast was er belangrijk nieuws rondom de Spaanse Grand Prix.

Artikel gaat verder onder video

Wolff sluit zich aan bij Verstappen over sprintraces: "Wel openstaan voor veranderingen"

Toto Wolff is het zeker niet altijd eens met Max Verstappen, maar sluit zich aan bij de uitgesproken mening van de Nederlander als het aankomt op de sprintraces die F1 nu een paar jaar aan het organiseren is. Toch hoopt Wolff in de toekomst ook dat Verstappen niet meteen alle voorgestelde veranderingen van tafel veegt. "Zoals ik het zie, is Max een purist en denkt hij ongeveer hetzelfde over de Formule 1 als ik: vrijdag en zaterdag draaien om de voorbereiding en om de kwalificatie, en dan heb je op zondag het hoofdgerecht, waarbij je toeleeft naar de start", zegt Wolff onder meer. Meer lezen? Klik hier!

'Ferrari in 2024 voor het eerst sinds nieuw reglement onder gewichtslimiet'

Het team van Ferrari zal in 2024 voor het eerst sinds de introductie van het nieuwe reglement onder de gewichtslimiet van 798 kilogram komen, zo weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De renstal wist zo'n zes kilo te besparen vergeleken met de SF-23 en dat kan resulteren in flink wat tijdwinst. De Scuderia is sinds de introductie van de Formule 1-auto's met het grondeffect op de zaterdagen erg snel, maar dat tempo kan niet altijd worden gehaald op de zondagen, wellicht zou dat nu verholpen moeten zijn. Meer lezen? Klik hier!

Osaka wil plekje op Formule 1-kalender van Suzuka overnemen met stratencircuit

Het Osaka Tourism Bureau heeft aangegeven dat het een gooi wil gaan doen om de Grand Prix van Japan naar de stad te halen. De organisatie is zich van de immense opgave bewust, maar heeft de economische impact in Las Vegas gezien en hoopt datzelfde te kunnen bereiken in Osaka. Het contract van Suzuka met de Formule 1 loopt tot het einde van 2024 en daarom ziet de organisatie in Osaka haar kans. Meer lezen? Klik hier!

McLaren toont livery voor 2024 aan de buitenwereld en onthult lanceerdatum auto

Het team van McLaren is dinsdagavond verrassend uit de hoek gekomen door de nieuwe livery van de 2024-bolide ineens aan de buitenwereld te tonen. De Britse renstal gaat op een gelijke voet verder met een papaya-kleurige bolide. Tevens maakt men de onthullingsdatum van de echte auto bekend: 14 februari. Het is een opmerkelijke manier, want normaal komt de livery van het team pas tijdens de onthulling van de auto naar voren. Meer lezen? Klik hier!

'Madrid krijgt een nieuwe Spaanse Grand Prix: dinsdag meer details bekend'

De Grand Prix van Madrid lijkt er te gaan komen. Lange tijd circuleren er al verschillende geruchten over een mogelijke race in de Spaanse hoofdstad, maar dit keer lijkt de kogel écht door de kerk. Volgende week dinsdag wordt er meer informatie verwacht over de nieuwe race op Spaans grondgebied. Het Spaanse AS maakt melding dat de terugkeer in de hoofdstad definitief is en we vanaf 2026 op een semi-stratencircuit gaan rijden. Volgende week dinsdag gaan we daar meer informatie over horen. Meer lezen? Klik hier!