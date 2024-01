Jan Bolscher

Zondag 14 januari 2024 19:05

Formule E-wereldkampioen Jake Dennis hoopt naar eigen zeggen op een saai Formule 1-seizoen, omdat een opnieuw dominante Max Verstappen ervoor zorgt dat er meer fans naar de elektrische tak van sport gaan kijken.

Waar de Formule 1 jarenlang door Mercedes werd gedomineerd, is het nu Red Bull Racing dat de scepter zwaait. De Oostenrijkse grootmacht legde in 2022 en 2023 beslag op het constructeurskampioenschap, terwijl Max Verstappen afgelopen seizoen voor de derde keer op rij het wereldkampioenschap veiligstelde. De Nederlander won vorig jaar 19 van de 22 races en verbrak record na record. Teammaat Sergio Pérez kwam twee keer als eerste over de streep, wat de teller voor Red Bull Racing op 21 van de 22 races bracht.

Nieuwe kijkers Formule E

Alhoewel velen kunnen genieten van zowel de sublieme performance van Red Bull Racing als ook met name die van Verstappen, hopen veel fans en analisten stiekem op wat meer strijd in 2024. Er wordt met weemoed teruggekeken naar 2021, waar Verstappen en Lewis Hamilton tot de allerlaatste race van het seizoen in gevecht waren om de titel. Jake Dennis, regerend wereldkampioen Formule E en ontwikkelingscoureur voor Red Bull Racing, houdt er een andere kijk op na: "Max is nu zo dominant, dat brengt nieuwe kijkers naar de Formule E", klinkt het tegenover Mirror Sport.

Het volgende niveau

De Brit vervolgt: "Het brengt ons kampioenschap tot leven, omdat wij dat gewoon niet hebben. Wij hebben een kampioenschap dat ontzettend moeilijk is en dicht bij elkaar ligt. Op bepaalde circuits hebben we twintig auto's binnen twee of drie seconden van elkaar. Ik zou zeggen dat het veel spannender en veel leuker is voor de fans. We moeten gewoon uitbreiden naar een breder publiek en genoeg blootstelling krijgen. Dat hebben we nodig voor het kampioenschap om het naar het volgende niveau te tillen."