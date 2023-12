Jeen Grievink

Vrijdag 8 december 2023 13:48

Max Verstappen kende een fenomenaal Formule 1-seizoen en kroonde zich al vroegtijdig tot kampioen van 2023. Maar enkel in de praktijk, want officieel gezien heeft Verstappen zijn wereldtitel nog niet in ontvangst mogen nemen. Deze wordt pas aan hem toegekend als hij de trofee ontvangt uit handen van de FIA. Maar wanneer en hoe laat is dat?

Bij bijvoorbeeld het Wereldkampioenschap voetbal ontvangt de winnende ploeg direct na de wedstrijd - op het veld - al de wereldbeker. Vanaf dat moment is zo'n team officieel gekroond tot wereldkampioen. In de Formule 1 ligt dat anders. Verstappen wist zijn wereldtitel al in Qatar veilig te stellen, maar daar ontving hij nog geen wereldbeker. Dit gebeurde ook niet na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi. En zolang dit niet is gebeurd, is Verstappen officieel nog geen wereldkampioen van 2023. Er is echter geen paniek, want er wacht enkel nog puur een formaliteit. Als Verstappen de wereldbekertrofee uit de handen van de FIA krijgt overhandigd, is hij officieel de wereldkampioen van het afgelopen seizoen.

Verstappen ontvangt trofee tijdens gala FIA

Wanneer ontvangt Verstappen deze trofee? Nou, vandaag. Om 20:00 uur Nederlandse tijd vindt de jaarlijkse FIA Prize Giving Ceremony plaats in Bakoe. Verstappen is daarbij aanwezig en zal uit handen van de FIA zijn wereldbeker ontvangen. Deze ceremonie is live te volgen via YouTube en de stream hiervan hebben we hieronder voor je neergezet. Zo kun je ook via deze pagina het prijzengala bekijken. Niet alleen Verstappen zal een prijs ontvangen, want er zijn ook beloningen voor diverse andere talenten en prestaties.