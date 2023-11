Kimberley Hoefnagel

Zondag 5 november 2023 07:06

Hoewel Felipe Massa eerder nog liet weten dat hij de Grand Prix van São Paulo over zou slaan, is hij dit weekend toch afgereisd naar de Autódromo José Carlos Pace. Hij benadrukt wel dat hij aanwezig is als fan en dat zijn strijd om de wereldtitel van 2008 onverminderd doorgaat.

Waar Massa in voorgaande jaren een grote rol speelde tijdens het raceweekend in São Paulo, is dat dit seizoen wel anders. Dit heeft alles te maken met het feit dat de Braziliaan momenteel verwikkeld is in een fikse strijd met de FIA en de Formule 1 met betrekking tot het wereldkampioenschap van 2008. Massa is namelijk van mening dat niet Lewis Hamilton, maar hijzelf de rechtvaardige wereldkampioen van 2008 is. Dit omdat de resultaten van de Grand Prix van Singapore van dat jaar volgens hem ongeldig verklaard hadden moeten worden nadat de FIA kennisnam van 'crashgate'.

Hoewel Massa eerder nog aan heeft gegeven dat hij de Grand Prix van São Paulo dit jaar over zou slaan in verband met zijn juridische strijd, verscheen hij op zaterdag toch op de startgrid van de sprintrace. Zijn aanwezigheid in de paddock zorgde voor een hoop verbazing. "Ja, ik ben er. Ik kan niet niet aanwezig zijn op de plek waar ik ben opgegroeid, Interlagos", verklaarde Massa zijn aanwezigheid in São Paulo tegenover Viaplay. "Ik ben hier om de race te kijken en de strijd op Interlagos te steunen. Het is mijn plek, dus ik moet hier zijn."

Formule 1-fan

"Ik ben hier niet aan het werk als ambassadeur, ik ben hier als Formule 1-fan", benadrukte de Braziliaan. "Dat verandert niet aan ons gevecht voor de gerechtigheid van de sport. Dat is wat we doen, we gaan ook door tot het einde, want dat is het juiste om te doen." Gevraagd hoe zijn strijd om de wereldtitel nu gaat, reageerde hij: "We wachten tot zij - de FIA en de Formule 1 - onze brief beantwoorden, zodat we weten of we naar de rechtbank moeten of niet."