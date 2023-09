Tost was "100 procent overtuigd" dat Honda winnende motor kon bouwen

Redactie

Woensdag 27 september 2023 10:33 - Laatste update: 13:24

De afzwaaiend teambaas van AlphaTauri, Franz Tost, was er al vroeg van overtuigd dat Honda er in zou slagen een winnende motor te bouwen. Red Bull Racing, het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, maakte in 2019 de overstap naar de motoren van de Japanse fabrikant, maar het zusterteam - destijds nog Scuderia Toro Rosso - deed dat al een jaar eerder. Niet zonder reden, want Tost wist al dat Honda een winnende motor zou kunnen leveren.

Hoogtepunt tussen Red Bull en Honda

Deze week werd bekend dat Honda voor volgend jaar een nog betere motor belooft voor onder meer de wagen van Verstappen. Het nieuws kwam kort na het succesweekend in Japan, waar Red Bull en Honda een nieuwe hoogtepunt konden vieren. Het Japanse bedrijf ging in 2017 in zee met de Red Bull-organisatie en kreeg afgelopen weekend een nieuwe bevestiging dat dit een goede zat was. Uitgerekend in het thuisland van Honda wist Verstappen de overwinning te pakken én de constructeurstitel veilig te stellen. Wederom een kers op de taart voor zowel Red Bull Racing als Honda.

Officieel is Honda sinds vorig seizoen niet meer de motorleverancier van Red Bull, maar slechts een partner. Toch was de overwinning van Verstappen en het binnenhalen van de constructeurstitel wel degelijk een reden tot een feestje voor Honda. De motor waar Red Bull mee rijdt, is namelijk ontwikkeld op basis van de eerdere officiële Honda-motor. Het is de techniek van Honda die uiteindelijk tot deze successen heeft geleid.

Meer winkansen voor teams Red Bull

De president van Honda Racing, Koji Watanabe, geniet met volle teugen van alle overwinningen van Max Verstappen. Verstappen rijdt met een motor die is gebaseerd op de voormalig Honda-motor, enkel draagt hij nu de naam van Red Bull Powertrains. Honda denkt dat er nog betere prestaties mogelijk zijn met de nieuwe motor, waaraan ze ook in 2024 en 2025 op de achtergrond nog zullen meewerken. Richting het nieuwe seizoen "komen er nog mooie dingen aan", zo stelde de president van Honda Racing.

Vertrouwen in samenwerking Honda

Artikel gaat verder onder video

De teambaas van zusterteam AlphaTauri deelt dit enthousiasme van Watanabe. In een interview met Honda Racing zegt Tost nooit getwijfeld te hebben aan wat Honda te bieden heeft. De teambaas kon er met zijn hoofd niet bij dat Honda een motor zou bouwen voor een Formule 1-auto die niet zou kunnen winnen. De Oostenrijker heeft nooit getwijfeld aan de samenwerking en was er altijd al van overtuigd dat deze vooral een succes zou worden.

Koji Watanabe van Honda (links)

In het interview zegt Tost dat hij "er honderd procent van overtuigd" was dat - met een goede samenwerking - winnen mogelijk zou moeten zijn met Honda. De teambaas van AlphaTari kreeg uiteindelijk gelijk. Red Bull Racing won inmiddels drie jaar op rij het constructeurskampioenschap én het coureurskampioenschap. "In 2017 vroegen mensen in de paddock vol ongeloof hoe ik kon besluiten om samen te gaan werken met Honda", zo zegt Tost, die op zijn beurt reageerde dat men die vraag over vijf jaar nog eens zou moeten stellen. De Oostenrijkse teambaas stelt dan ook de juiste keuze gemaakt te hebben.