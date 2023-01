Remy Ramjiawan

Red Bull Racing is hard op weg om het eerste Formule 1-team te worden die geheel zal leunen op sponsorgeld. Het Oostenrijkse team heeft inmiddels 34 geldschieters verzameld en commercieel directeur Nick Stocker stelt dat het team al bijna zover is.

Eind 2004 werd het team van Jaguar opgeheven. Moederconcern Ford zag dat het team maar moeilijk goede resultaten kon binnenhalen en vanwege bezuinigingen moest het Formule 1-team worden geschrapt. Red Bull kocht de renstal over en vanaf 2005 is het team een vaste waarde op de grid. De energiedrankgigant is de grootste geldschieter van het team, maar in de afgelopen jaren zijn er een heleboel merken geweest die zich hebben gecommitteerd aan de renstal. Het zorgt ervoor dat Red Bull Racing over niet al te lange tijd, geheel kan leven van de sponsorinkomsten, stelt Stocker in gesprek met Sports Business Journal.

Groei

Inmiddels heeft Red Bull 34 sponsoren aan het team weten te verbinden. Stocker wijst naar de gestegen interesse in het team. Een aantal jaren geleden kon het team genieten van 15 licentiepartners, maar ook dat zijn er inmiddels zo'n veertig. Het zorgt ervoor dat er een heleboel stickers van merken op de auto staan, maar het levert ook de nodige inkomsten op.

Leven van sponsorgeld

Vanaf het 2022-seizoen pronkt de naam van Oracle op de wagen van Red Bull. De partij zou naar verluidt een deal hebben gesloten, waarmee het 100 miljoen dollar per jaar betaalt gedurende de komende vijf jaar. Stocker vindt die deal dan ook de beste commerciële prestatie uit de geschiedenis van het team en onthult dat het team daarmee ook haar eigen records heeft verbroken. Het doel van Christian Horner zou zijn om het eerst team te worden die volledig kan leven van sponsorinkomsten en volgens Stocker 'zijn ze daar bijna'.

