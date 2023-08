Kimberley Hoefnagel

George Russell is uitermate tevreden met zijn derde startplek voor de Dutch Grand Prix. De Brit verwacht op zondag geen vuist te kunnen maken richting Verstappen, maar hoopt wel met Lando Norris en Alexander Albon het gevecht aan te kunnen gaan.

Russell begon het raceweekend in Zandvoort met een uiterst lastige vrijdag. In VT1 kwam de Brit niet verder dan de elfde tijd en tijdens VT2 moest hij zelfs genoegen nemen met de veertiende tijd. De zaterdag verliep gelukkig een stuk succesvoller voor de jonge Mercedes-coureur. Russell sloot de derde vrije training namelijk af op de tweede plek en kwalificeerde zich uiteindelijk als derde voor de Dutch Grand Prix. Hij zal op zondag van start gaan met Max Verstappen en Lando Norris voor zich op de eerste startrij.

Na afloop van de kwalificatie verschijnt Russell uitermate tevreden voor de camera. "Ja absoluut, hele goede sessie", reageert hij op zijn derde startplek. "Ik ben heel blij om hier op P3 te staan. De kwalificatie was tijdens de start van het jaar steeds mijn sterke kant, maar recentelijk is het een beetje fout gegaan, dus dit was goed." De Brit verklaart dat het team met enkele verse ideeën naar Zandvoort is afgereisd. "Goede reset en nu zitten we in een goede positie om morgen voor het podium te vechten."

Russell hoopt op mooi gevecht

Gevraagd hoe zijn ronde ging, antwoordt hij: "Het was oké, om eerlijk te zijn. We hebben altijd heel veel moeite als het nat is of als we in de transitiefase naar de slicks zitten, als we de temperatuur in de banden moeten krijgen", legt de Mercedes-coureur uit. "Maar we weten dat onze zwakte op zaterdag, onze sterkte op zondag is. Het zal een spannende race worden, al denk ik dat het voor Max een zondagse rit zal worden waarbij hij naar het publiek kan gaan zwaaien." Toch verwacht hij een mooie race tegemoet te gaan. "Hopelijk kunnen we een goed gevecht hebben met Alex, Lando en de andere jongens."

De coureur uit King's Lynn benadrukt dat hij ontzettend blij is dat zijn oude team er dit weekend zo goed bij zit. "Ik ben erg blij voor Williams en Alex. Voorafgaand aan de sessie zag ik de jongens aan de pitmuur erg blij kijken vanwege hun performance. Ik ben samen met Alex hierheen gevlogen en toen vroeg ik naar zijn verwachtingen voor het weekend. Toen zei hij: 'Ik denk dat we het slecht gaan doen.' Wat dat betreft zat hij dus redelijk fout. Max heeft het heel goed gedaan maar dat geldt ook voor Alex en Williams", besluit de 25-jarige.

