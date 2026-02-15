¿Decepción de Colapinto y Alpine? Revelan el MEJOR motor de los test de F1

Alpine y Franco Colapinto podrían sentirse decepcionados luego de que las expectativas que se generaron con los rumores de que su motor Mercedes sería el mejor, no se cumplieron.

En declaraciones publicadas por FormulaPassion, George Russell, piloto de Las Flechas de Plata, dijo lo siguiente sobre la unidad de potencia que lo tiene realmente preocupado.

"La ventaja de Red Bull es bastante preocupante. No es exagerado; hablamos de una ventaja que va de medio segundo a un segundo por vuelta. Ya en Barcelona, ​​en el primer día del Shakedown, iban por delante de todos; empezaron genial.

"En los últimos 15 años, Red Bull siempre ha fabricado coches excelentes, incluso cuando no tenían un buen motor. Basándonos en lo que hemos visto hasta ahora en España y aquí en Bahréin, Red Bull estará por delante después de las tres horas de entrenamientos libres en Melbourne”, apuntó.

Unas palabras que pueden preocupar a Colapinto y su equipo, puesto que ellos compartirán el motor con Russell y Mercedes. Si el corredor británico ve otra unidad de potencia por delante, eso podría decepcionar a más de uno.

Relacionado: ATENCIÓN COLAPINTO: Ferrari destapa sus PLANES contra el motor Mercedes

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!