ATENCIÓN COLAPINTO: Ferrari destapa sus PLANES contra el motor Mercedes

Ferrari ha revelado sus planes con la polémica del motor Mercedes que usará Franco Colapinto en 2026. Ferrari no es el único expresando preocupaciones; Audi, Honda y Red Bull Ford también han manifestado su inquietud y esperan la implementación de un nuevo protocolo de pruebas que garantice la equidad en competición.

Frédéric Vasseur ha anunciado que Ferrari no presentará una protesta oficial contra la unidad de potencia de Mercedes. Aunque se debate la existencia de una laguna en la norma que el fabricante alemán podría estar aprovechando en lo que se refiere a la relación de compresión del motor, Ferrari prefiere buscar claridad por parte de la FIA.

Estas declaraciones se hicieron durante las jornadas de pruebas en Baréin. La polémica en el paddock se centra en la manera en que Mercedes interpreta los reglamentos técnicos. A pesar del descontento generado, Vasseur dejó muy claro cuál es la posición de Ferrari: "No estamos aquí para presentar una protesta", inició el jefe del equipo según declaró a The Race.

"Nuestra meta es contar con un reglamento claro y asegurar que todos interpretemos las normas de la misma forma. No se trata de una protesta." Para el dirigente francés, lo fundamental es obtener un pronunciamiento oficial que permita a Ferrari saber si debe continuar con su línea actual de desarrollo o ajustar sus planes de motor en función de la interpretación de Mercedes.

Vasseur mostró comprensión sobre la confusión que pueden generar las modificaciones en los reglamentos. "Con los nuevos criterios para la batería, el motor, el chasis, los neumáticos y las normas deportivas, nos hemos encaminado hacia un escenario con varias zonas grises", explicó.

"Es previsible que existan diversas interpretaciones entre los equipos e incluso entre estos y la FIA. Esto es consecuencia directa de la nueva normativa y ha ocurrido siempre. Lo principal para mí es lograr claridad.

"Todos podemos reconocer que hemos cometido errores o que, previamente, no teníamos un entendimiento común. Pero lo que necesitamos es dejar claro, de manera definitiva, que así son las reglas. Creo que ya la próxima semana tendremos esa respuesta", concluyó el responsable de Ferrari.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

