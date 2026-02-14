¿Colapinto debe preocuparse? Mercedes, con PROBLEMAS DE MOTOR

Franco Colapinto podría preocuparse luego de que se reportó que Mercedes tuvo problemas con su motor en el test de Bahréin.

La escudería alemana aparentemente se vio obligada a realizar un cambio en su unidad de potencia durante el segundo día de pruebas de pretemporada en Bahréin. La F1 se celebra esta semana en el Circuito Internacional de Bahréin para el primero de dos eventos de tres días previos al inicio de la temporada 2026.

Este año, los equipos disponen de tres veces más sesiones de prueba, ya que la F1 y la FIA han brindado la oportunidad de pulir los posibles problemas derivados de los nuevos cambios en las normas.

En la sesión privada de Barcelona el mes pasado, todos los equipos demostraron gran fiabilidad, y Mercedes destacó al contabilizar más de 500 vueltas durante los tres días asignados. Se rumoraba que eran los favoritos para la temporada, pero las pruebas en Bahréin han tomado un giro más complicado para ellos.

En el primer día, George Russell y Kimi Antonelli terminaron en la sexta y undécima posición respectivamente en la hoja de tiempos. El segundo día, Craig Slater de Sky Sports F1 informó que al equipo se le requería un cambio de motor.

Antonelli solo pudo completar tres vueltas la mañana del jueves antes de verse obligado a regresar al garaje sin marcar tiempo. Al momento de escribir, el piloto italiano aún no había vuelto a la pista, perdiéndose buena parte de la sesión matutina.

Durante esa sesión, Slater comentó sobre el contratiempo: "He escuchado que Mercedes está considerando cambiar el motor y ya están en alerta. Red Bull y Mercedes no son del todo infalibles en cuestiones de fiabilidad."

Seis horas después del incidente de Antonelli, Mercedes y Russell lograron acumular algo de recorrido durante la tarde con una serie de cuatro vueltas. Recordar que la unidad de potencia alemana será usada también por los pilotos de McLaren, Williams y Alpine.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

