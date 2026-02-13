Las MEJORES fotos de los F1 2026 de Checo, Alonso, Colapinto, Sainz y más
Las MEJORES fotos de los F1 2026 de Checo, Alonso, Colapinto, Sainz y más
El miércoles por la mañana se dio inicio al tan esperado período de pruebas en Baréin, abierto a la prensa. Tras una semana incierta en España, los fotógrafos por fin tienen la oportunidad de capturar imágenes en alta calidad de los monoplazas en plena acción, lo que promete emociones y nuevas perspectivas para los aficionados.
Hace unas semanas, los equipos de Fórmula 1 rodaron los primeros kilómetros del 2026 durante una sesión privada de “shakedown” en el Circuito de Barcelona-Catalunya, que concluyó el pasado 30 de enero. La sesión fue tan discreta que tanto fans como medios se quedaron sin novedades.
Con esta primera fase cerrada, ahora el espectáculo se dirige oficialmente al Medio Oriente para los días públicos de prueba, fundamentales de cara al nuevo capítulo técnico.
Fotos de los coches
Hoy comienzan las sesiones en el Bahrain International Circuit. Aunque los aficionados no podrán asistir este miércoles, la presencia de la prensa permite disfrutar finalmente de las primeras imágenes en alta calidad de los nuevos monoplazas en acción.
¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?
La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.
Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.
GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
|Fabricante de motor
|Equipos
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
