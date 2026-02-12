El FAVOR de Checo Pérez a Ferrari para 2026

Ferrari ya se ha beneficiado de la asociación con Cadillac y Sergio Pérez para la temporada 2026.

Según comenta LastWordOnSports, la Scuderia de Maranello ha encontrado indicios positivos de los datos recopilados por Cadillac, Haas y sus pilotos en los primeros test de la campaña.

Esto fue lo que informaron: "En Ferrari parecen estar tomando confianza de lo que los datos están revelando hasta ahora. La Scuderia planea usar la misma unidad de potencia de Barcelona en la prueba de esta semana. Además, el equipo de Vasseur quiere usar este mismo motor durante los 6 días en Bahréin.

"Esta es una elección audaz que, en más de un sentido, envía un mensaje claro de cara a la temporada 2026. Los equipos de clientes de Ferrari también vieron una sólida fiabilidad de la unidad de potencia italiana.

"Aunque se desconocen los modos del motor y varios otros factores de Barcelona, estos puntos de datos son alentadores. Desde una perspectiva financiera, el uso de una sola unidad de energía podría ayudar a reducir costos, en un momento en que el límite presupuestario restringe el gasto", apuntaron.

Relacionado: Las DUDAS de Cadillac y Checo Pérez con el MOTOR Ferrari

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!