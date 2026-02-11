Las DUDAS de Cadillac y Checo Pérez con el MOTOR Ferrari

En Cadillac no han ocultado las dudas que existen dentro del equipo sobre el motor Ferrari que tendrá Sergio Pérez en su monoplaza para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Dan Towriss, CEO y directivo de la escudería norteamericana, señaló el panorama que tienen de cara a la segunda ronda de test previos al comienzo de la campaña. Ahí, informó sobre el plan que tienen con Checo y Bottas para las próximas sesiones de prueba.

Esto declaró en palabras publicadas por el periodista Adam Cooper: "Creo que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Creo que aprenderemos mucho más durante las próximas dos semanas de pruebas en Baréin sobre la situación actual de los coches.

"Para nosotros, Barcelona se centró principalmente en el shakedown y en probar los sistemas, porque todo lo que estamos construyendo es nuevo. Así que esta es la primera columna de dirección, el primer sistema de combustible; todas las piezas. Por lo tanto, nos centramos en la fiabilidad.

"Empezaremos a ver cómo evoluciona el rendimiento. Creo que, para nosotros, lo importante será el ritmo de desarrollo. Preveo estar por detrás en cuanto a aerodinámica al comenzar en Melbourne, y a medida que obtengamos más datos, el desarrollo de este coche avanzará bastante rápido", señaló.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

