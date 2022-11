Ziggo Sport hint op terughalen F1-rechten, Pérez gaat voor titel in 2023 | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 16 november 2022 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nog een paar dagen en dan gaan we beginnen met het laatste Formule 1-weekend van het seizoen, maar voordat de Grand Prix van Abu Dhabi van start gaat, kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo blikt Max Verstappen terug op de tijd dat hij met vader Jos door heel Europa op pad was, om de Formule 1 te bereiken. Sergio Pérez onthult dat hij in 2023 dan echt een gooi naar de wereldtitel wil doen en Ziggo Sport denkt eraan om de rechten van de koningsklasse te kopen. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Ziggo Sport zegt "ambitieus" te zijn om Formule 1-uitzendrechten terug te halen

Ziggo Sport zegt "ambitieus" te zijn om Formule 1-uitzendrechten terug te halen

De Formule 1 is sinds dit seizoen te bekijken bij Viaplay, de Zweedse aanbieder die de uitzendrechten na vorig jaar overnam van Ziggo. Het contract van Viaplay met de koningsklasse loopt nog twee jaar door, maar daarna lijkt Ziggo weer een poging te doen om de uitzendrechten terug te krijgen. Dit stelt topman Marcel Beerthuizen.

Column: Verstappen heeft zichzelf in de vingers gesneden in Brazilië

Column: Verstappen heeft zichzelf in de vingers gesneden in Brazilië

Het leek Max Verstappen dit seizoen allemaal volledig voor de wind te gaan. De Nederlander heeft de overwinningen aan elkaar weten te rijgen en met nog vier races op de kalender mocht hij zich wereldkampioen Formule 1 noemen. Toch heeft hij zichzelf naar mijn idee tijdens de voorlaatste Grand Prix in Brazilië lelijk in de vingers gesneden met het oog op volgend seizoen en wellicht ook de seizoenen daarna.

Dit is het persconferentieschema voor de coureurs en teambazen in Abu Dhabi

Dit is het persconferentieschema voor de coureurs en teambazen in Abu Dhabi

De FIA heeft het persconferentieschema voor de donderdag in Abu Dhabi bekendgemaakt. Max Verstappen komt een oude vriend tegen, terwijl er verder een paar interessante persconferenties op het programma staan.

Pérez wil in 2023 weer meedoen om wereldtitel: "Had een aantal slechte races"

Pérez wil in 2023 weer meedoen om wereldtitel: "Had een aantal slechte races"

Sergio Pérez deed in het begin van het seizoen uitstekend mee in de strijd om de wereldtitel, maar uiteindelijk moest hij na een aantal slechte resultaten zijn uitgesproken droom over de wereldtitel laten varen. De Mexicaan is vastbesloten om volgend jaar opnieuw een gooi te doen en zich in de strijd met Max Verstappen te mengen.

Verstappen over weg naar de top met vader: 'Moest weten dat het geen grap was'

Verstappen over weg naar de top met vader: 'Moest weten dat het geen grap was'

Max Verstappen was in zijn jeugdjaren eigenlijk dag en nacht op pad met vader Jos Verstappen om uiteindelijk hun ultieme doel te bereiken: wereldkampioen worden in de Formule 1. De jonge coureur slaagde in zijn missie en dat zorgde dan ook voor grote ontlading bij het tweetal. Verstappen neemt ons mee in dat proces.