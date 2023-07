Kimberley Hoefnagel

Toto Wolff is naar omstandigheden redelijk tevreden met de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Volgens de teambaas waren de marges erg klein, maar mag dit niet als excuus gebruikt worden voor de teleurstellende resultaten.

Het team van Mercedes probeert de weg terug naar de top nog altijd te vinden, maar lijkt er inmiddels een grote concurrent bij gekregen te hebben. Terwijl het team van McLaren beslag legde op de tweede en derde startplek, moest de Duitse renstal genoegen nemen met een zesde plek voor George Russell en een zevende plek voor Lewis Hamilton. Niet het resultaat waar het team op gehoopt had, al is er volgens Wolff wel reden voor optimisme. "Ik denk dat het allemaal binnen een tiende zat", reageert Wolff na afloop van de kwalificatie voor de camera van Sky Sports.

"Tussen P2 en P6 is het twee tienden van waar wij ons bevinden. Maar het is geen excuus", benadrukt de teambaas. "Het is allemaal zo klein, maar uiteindelijk zijn dat onze posities. Ik denk dat we qua rondetijden in de kwalificatie zo competitief waren als we [vooraf] hadden verwacht, dat is goed. De vraag is hoeveel tempoverschil je echt nodig hebt om morgen in te kunnen halen, want er zitten een paar auto's tussen ons en de goede posities."

Mercedes versus McLaren

Het team van McLaren heeft een flinke stap vooruit gezet, en wist op zaterdag beslag te leggen op de tweede en derde startplek voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De verbetering bij de Britse renstal is ook Wolff opgevallen. "Het is overduidelijk een enorme stap vergeleken met waar ze stonden vóór Oostenrijk. We moeten dus kijken of dat zo blijft. Een speler waar we rekening mee moeten houden", concludeert de teambaas.