Mick Schumacher, sinds dit seizoen reservecoureur van Mercedes, ziet zijn toekomst volgens Red Bull-chef Helmut Marko belemmerd worden door zijn eigen baas, Toto Wolff. Wolff zocht naar verluidt een gesprek met Oliver Mintzlaff, de nieuwe CEO van het Red Bull, in een poging Mick Schumacher te slijten bij AlphaTauri.

De verhuizing lijkt echter een averechts effect te hebben gehad, waarbij Marko Wolff's 'politiek' in een FIA-bijeenkomst als reden gaf waarom de deal van tafel ging. In gesprek met SPORT1 bevestigde Marko de poging van de CEO van Mercedes om Schumacher aan d concurrent te gevem: "Het werd genoemd tijdens een vergadering. Het enige probleem was dat meneer Wolff tegelijkertijd openlijk politiek tegen ons speelde bij de FIA. Daarmee was de zaak afgedaan."

Marko over Schumacher

De Oostenrijker stopte daar niet, zeggend dat de Oostenrijker de jonge Duitser in een van zijn eigen auto's zou moeten zetten als hij "zo'n hoge dunk van hem heeft". "Waarom zouden we Schumacher nemen?" vroeg Marko. "Hij is een Mercedes-coureur en meneer Wolff is verantwoordelijk voor hem. Als hij zo positief over hem is, waarom laat hij hem dan niet rijden? Voor zijn eigen team bijvoorbeeld, of hij gebruikt zijn invloed om een plaats voor hem veilig te stellen bij een klantenteam als Williams."

Tost

Een man die gelooft in de capaciteiten van Mick is AlphaTauri-baas Franz Tost. Het zusterteam van Red Bull heeft toegegeven dat hij Schumacher wilde binnenhalen voordat ze Nyck de Vries contracteerden. Nu Tost aan het einde van het seizoen stopt, kan de Oostenrijker alleen maar hopen dat de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen een racestoeltje bemachtigt. "Ik kan alleen maar hopen dat hij terugkomt als vaste coureur", zei hij. "Omdat ik ervan overtuigd ben dat hij het in zich heeft om een hele goede Formule 1-coureur te zijn. En dat heeft niets te maken met zijn naam. Mick is beter dan zijn reputatie. Hij heeft de twee belangrijkste juniorencategorieën gewonnen en dat alleen al kwalificeert hem om in de Formule 1 te rijden. Ik heb erop gewezen dat in de huidige complexe Formule 1 zelfs de grootste talenten minstens drie jaar nodig hebben om hun potentieel te ontketenen zonder proefritten. Op het hoogste niveau is echter de beslissing genomen om hem niet aan te nemen." Hoewel Schumacher dit jaar aan de zijlijn zit, blijft de jonge Duitser indruk maken. Hij hielp het team naar een dubbel podium tijdens de Grand Prix van Spanje. De 24-jarige maakte zijn Mercedes-debuut tijdens het testen van de 2024 Pirelli-banden in Barcelona.