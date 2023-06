Lars Leeftink

Max Verstappen heeft op het YouTube-kanaal van PondeN, die content creater is voor Red Bull Racing, teruggeblikt op een paar van zijn inhaalacties. De Nederlander weet welke race en inhaalactie hij aanwijst als zijn beste inhaalactie en tevens de leukste inhaalactie om uit te voeren.

Verstappen krijgt onder meer beelden te zien van zijn duel met Leclerc in 2019 tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Het was een mooi duel, we vochten veel met elkaar. Het was lastig om in te halen, maar Silverstone is een mooi circuit voor duels. Het circuit is heel breed en het heeft veel lange bochten, waar je naast de ideale lijn kan rijden en toch nog grip kan vinden. Dat was een agressief gevecht, maar iedereen heeft ervan genoten. We vochten ook in veel verschillende bochten. Het was moeilijk om je goed te positioneren. Dat was echt genieten, maar het is nog mooier als je zo'n duel wint."

Regenrace GP Brazilië 2016

Toch gaat ook de voorkeur van Verstappen uit naar de regenachtige Grand Prix van Brazilië. "Het is moeilijk om al die inhaalacties te herinneren, maar als je kijkt naar wat het leukste was om te doen, dan was dat denk ik the fightback in Brazilië in de regen. Het was natuurlijk heel erg nat, en ik probeerde de hele race al verschillende lijnen te nemen. Ik vond meer grip daar [buitenkant van bocht drie]. Ik zat al veel ronden dicht achter Nico, ook in de ronden hiervoor, maar je kan bijna niks zien. Dit was mijn enige kans om hem in te halen. Hij koos voor de binnenkant en hij had een klein momentje bij het uitkomen van bocht twee, dus toen ging ik gewoon buitenom. Het ging maar net goed, want ik had zelf ook last van overstuur. Maar die inhaalactie was cool!"

Verstappen ziet ook dat hij qua rijstijl wel veranderd is ten opzichte van hoe hij nu rijdt. "Als ik er nu op terugkijk, was ik toen nog onbevreesder. Ik dacht niet echt na over wat er zou kunnen gebeuren. Ik zou diezelfde actie nu waarschijnlijk niet meer proberen, maar dat ligt ook een beetje aan je positie in het kampioenschap. Ik had destijds niks te verliezen, dus ik ging er gewoon voor. Dat is voor mij heel normaal om te doen, om op zoek te gaan naar de grip. Zeker als het hele weekend droog is geweest en de race dan nat is, dan probeer je wat verschillende dingen."