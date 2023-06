Norris grijpt net naast P2: 'Gunde Sainz een paar tienden omdat het zijn thuisrace is'

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 3 juni 2023 17:27 - Laatste update: 17:29

Lando Norris is ontzettend blij met zijn derde startplek voor de Grand Prix van Spanje. De Brit had naar eigen zeggen niet verwacht dat hij het er zo goed vanaf zou brengen, maar kan met een goed gevoel terugkijken.

De kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya was er een vol uitdagingen. Meerdere coureurs belandde in de openingsfase van Q1 in het grind, waarna er met de rode vlag gezwaaid werd. De sessie werd vrij snel weer hervat, waarna het de rest van de kwalificatie redelijk rustig bleef. Het team van McLaren kwam hierbij uitstekend voor de dag, met een derde startplek voor Norris en een tiende startplek voor teamgenoot Oscar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

P3 voor Norris

"Ik heb geen idee, ik ben verbaasd dat ik hier sta", reageert Norris na afloop van de kwalificatie. "Een goede prestatie, P3, bijna P2. Maar het is de thuisrace van Carlos [Sainz], dus ik dacht: ik gun hem een paar tienden weet je wel", lacht hij. "Erg blij met P3, het was prima. Gedurende de hele kwalificatie waren we vrij snel, dus erg goed."

OOK INTERESSANT: Verstappen na dominante pole in Spanje: "De auto was fantastisch"

De Formule 1 maakt dit jaar gebruik van een iets andere lay-out van de baan, gevraagd wat de McLaren-coureur daarvan vindt, antwoordt hij: "Het lijkt goed voor ons te zijn, dus ik zou zeggen dat ik het wel leuk vind. De snelle bochten behoren tot onze sterktes, dus ik ben erg blij. Het was een lastige kwalificatie, maar in uitdagende kwalificaties zoals deze doen we het meestal goed. Dus het past bij me."