Lars Leeftink

Zaterdag 3 juni 2023 17:22 - Laatste update: 17:23

Max Verstappen heeft met overmacht pole position veroverd voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje. De Nederlander start zondag op P1 voor Carlos Sainz en Lando Norris, terwijl onder meer Charles Leclerc na Q1 al klaar was. De Nederlander was zelf meer dan tevreden over zijn zaterdag.

De grootste concurrent van Verstappen, Sergio Pérez, was ook al klaar na Q2. Al met al een mooie dag dus voor Verstappen, die dan ook tevreden reageerde na de kwalificatie. "De auto was fantastisch. De kwalificatie begon wat lastig wegens het weer, maar toen het droog werd ging het beter. In Q3 reed de auto heerlijk. Het was erg leuk om de auto te besturen vandaag."

Mooie herinneringen

Vervolgens gaat Verstappen in op zijn historie op het circuit in Barcelona, waar hij in 2016 zijn eerste F1-race won. De Nederlander geniet volop in Spanje en hoopt zondag op meer mooie momenten. "Ik vind het fantastisch om naar Barcelona te komen. Het circuit is fantastisch, de fans hier zijn fantastisch en houden van racen. Ik heb hier mooie herinneringen gemaakt in het verleden en hopelijk kunnen we er morgen nog eentje aan toevoegen."