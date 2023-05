Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 26 mei 2023

Yuki Tsunoda is voorlopig nog niet bezig met een overstap naar Aston Martin in 2026. De Japanner is gevleid dat Honda hem graag mee zou willen nemen, maar stelt dat het nog te vroeg is om hier over na te denken.

Eerder deze week kondigde Honda aan dat het vanaf 2026 motoren zal gaan leveren aan het team van Aston Martin. Hiermee komt er een definitief einde aan de samenwerking met het team van Red Bull Racing. Tsunoda is ontzettend blij dat Honda weer volledig terug zal keren in de Formule 1. "Ik ben erg enthousiast", reageert hij tijdens de persconferentie in Monaco. "Als lid van de Honda-familie is het goed om ze terug te zien keren in de Formule 1. Het was natuurlijk erg jammer dat ze twee, drie, jaar geleden stopten na het geweldige jaar wat ze hadden met Red Bull."

"Dus ik zou willen zeggen dat het goed voor ze is", vervolgt hij. "Ze houden van uitdagingen en ik hoop dat ze weer een succesvol seizoen hebben met Aston Martin." Gevraagd of de Japanner een overstap naar Aston Martin Honda zou zien zitten, reageert hij: "Nou, ik weet het voorlopig niet, om eerlijk te zijn. Het is nog te ver weg om over na te denken. Maar ja, het zijn twee interessante teams, twee fabrikanten die samen gaan werken. Ik heb gehoord dat het niet hun eerste keer is, dus misschien kunnen ze zich snel aanpassen. Maar ja, het is natuurlijk goed om te zien."

Tsunoda naar Aston Martin Honda?

Na de aankondiging vertelde Honda Racing Corporation-topman Koji Watanabe dat hij graag zou zien dat Japanse rijders aanspraak maken op een stoeltje bij Aston Martin. Ook Tsunoda staat volgens hem op het lijstje met kanshebbers. "Hij komt uit onze school en doet het erg goed in de Formule 1, dat vinden we geweldig om te zien. Maar we hebben nog drie jaar te gaan, dus het is nog te vroeg om het hierover te hebben. We hopen zeker dat hij een kandidaat is, maar het team beslist", zo vertelde de topman.

Hoewel Tsunoda gevleid is door de woorden van zijn landgenoot, wil hij niet te hard van stapel lopen. "Het is nog drie jaar tot 2026", reageert hij. "Dus in de eerste plaats ervaar ik er niet veel druk door, omdat ik voor die tijd nog veel te bewijzen heb. Maar tegelijkertijd zegt hij goede dingen. Je wil in ieder geval op die lijst staan, het betekent dat je je vaardigheden bewijst. Tegelijkertijd steunt Red Bull me uiteraard ook al heel lang, en maak ik onderdeel uit van de Red Bull-familie. Dus we zullen moeten zien hoe de situatie er dan voor staat, hoe we ons voelen en hoe Red Bull zich voelt. We zullen moeten afwachten. Uiteraard is het als coureur altijd goed om op het lijstje van een team te staan, om wat spanning te hebben, dus we zullen zien."