Viscaal zesde tijdens 6 uur van Portimaō: "Tevreden met mijn eigen prestatie"

Kimberley Hoefnagel

Maandag 17 april 2023 07:02

Bent Viscaal heeft de 6 uur van Portimão als zesde afgesloten met het team van Prema. Hoewel het resultaat niet helemaal is wat de Nederlander gehoopt had, kan hij met een tevreden gevoel terugkijken op het afgelopen weekend.

Viscaal rijdt dit jaar in het World Endurance Championship met het team van Prema Racing. Afgelopen weekend werd hierin de tweede race van het seizoen afgewerkt in Portimão. Viscaal wist samen met teamgenoten Filip Ugran en Juan Manuel Correa beslag te leggen op de achtste startpositie. Correa mocht de start voor zijn rekening nemen, maar liep al snel een achterstand op. Daarna was het de beurt aan Ugran. Viscaal mocht als laatste instappen en verreed een fantastische stint. Hij was uiteindelijk zelfs de snelste coureur van beide Prema-teams. Hij kam uiteindelijk als zesde over de finish.

"Ik ben tevreden met mijn eigen prestatie", vertelt de Tukker na afloop van de race. "Uiteraard had ik liever gewonnen, maar endurance racing is onvoorspelbaar en knetterhard. Doordat we op een bepalend moment in de kwalificatie werden geblokt, hebben we de aansluiting vooraan in de beginfase van de race verloren. Het enige wat ik kon doen, was gas geven en de boel heel houden. Dat is goed gelukt."

Goed gevoel voor Viscaal

Hoewel hij niet helemaal tevreden is met het groepsresultaat, is de 23-jarige wel tevreden met zijn eigen optreden in Portugal. "Ondanks we dit als team doen, zijn de eigen prestaties goed te duiden door de gemiddelde rondetijden te bestuderen. Ik heb de snelste stint van heel Prema Racing gereden en dat geeft me een bijzonder goed gevoel, omdat drie van mijn collega’s immers voor ons zijn gefinisht."

"Het was een lastig weekend, maar ik heb m’n best gedaan om het hoofd koel te houden", vervolgt hij. "Op deze manier volgen de resultaten vanzelf. Ik ben alle mensen binnen Prema Racing dankbaar voor dit weekend, het is een genot om voor zo’n prachtige club mensen uit te mogen komen. Op naar Spa!", aldus een strijdlustige Viscaal.