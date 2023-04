Vincent Bruins

Zondag 16 april 2023 15:34 - Laatste update: 15:40

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde vorig week dat hij Max Verstappen in 2014 had geadviseerd om een contract bij Red Bull te tekenen om voor Toro Rosso te racen. Mercedes kon de Nederlander namelijk alleen een plek aanbieden in het kampioenschap dat we tegenwoordig kennen als de Formule 2. George Russell denkt ook dat dat een verstandige keuze was. De Brit is van mening dat het de carrière van Verstappen had beschadigd, als hij als rookie naast Lewis Hamilton was gezet.

Sinds dat Verstappen voor Red Bull Racing uitkomt, heeft hij 37 overwinningen, 80 podiums, 22 snelste ronden en twee wereldkampioenschappen behaald en ook nu in 2023 staat de Nederlander bovenaan de puntenstand na drie Grands Prix. Dat is wel een succesvolle carrière in de Formule 1 te noemen tot dusver. Russell lijkt echter te denken dat dat succes er niet was geweest, als Verstappen de teamgenoot van Hamilton was geweest.

Gouden kans

"Voor mij is het een gouden kans om de teamgenoot te zijn van Lewis," zo begon Russell tegenover Square Mile. "Vooral nu de auto niet presteert zoals we willen, heeft het hebben van hem als mijn teamgenoot me in zekere zin gered, want als hij met pensioen was gegaan of de sport had verlaten, toen ik bij het team kwam, en we deze stap achteruit zouden zetten, zouden mensen mij de schuld geven. Maar ik heb het gevoel dat ik nu mijn waarde heb bewezen en heb bewezen waartoe ik in staat ben, dus er is geen druk in dat opzicht. Ik ben daar om het best mogelijke werk te doen en ik denk dat ik veel geluk heb om me in die positie te bevinden. Ik maak me geen zorgen over statistieken of om ervoor te zorgen dat ik dezelfde snelheid als Lewis laat zien of wat dan ook."

Na achttien maanden promotie

Russell denkt dat het verstandig was dat Verstappen in de Red Bull-familie is gebleven in plaats als piepjonge coureur naast Hamilton is gezet: "Max Verstappen kreeg na achttien maanden promotie [van Toro Rosso naar Red Bull], maar als hij in een team als Mercedes was gestapt naast Lewis Hamilton die op het hoogtepunt van zijn kunnen zit, had het zijn carrière kunnen beschadigen. Max is zeker een betere coureur na drie of vier jaar dan waar hij was na achttien maanden. Als je het opneemt tegen iemand die absoluut op zijn best is en domineert in de auto waar hij zo aan gewend is, zou hij misschien niet in de positie staan waar hij nu is."