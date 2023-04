Remy Ramjiawan

De details rondom de tweede kwalificatiesessie in Bakoe - die voor de sprintrace op zaterdag - zijn volgens RaceFans bekend geworden. Het Britse medium wijst naar een vermindering van het aantal minuten tijdens de sessies in de kwalificatie en daardoor zou iedere coureur in Q3 slechts één snelle ronde kunnen neerzetten.

Eind april breekt het eerste sprintweekend van het 2023-seizoen aan. Dit jaar zal het sprintformat een kleine opschudding krijgen, want de FOM wil van de verkorte race een losstaand evenement maken. Dat betekent dat er op vrijdag één vrije training wordt verreden en later die dag vindt de 'normale' kwalificatie plaats. De uitslag daarvan is de opstelling voor de hoofdrace op zondag. Op zaterdag vindt er dan een tweede kwalificatie plaats en de uitslag daarvan zal worden gebruikt voor de sprintrace later die dag.

Sprintkwalificatie

Het is de bedoeling dat de kwalificatie voor de sprintrace in de plaats komt van de tweede vrije training, die tijdens een sprintweekend weinig nut had. De kwalificatie zal bestaan uit drie sessies, zoals we dit kennen van de normale kwalificatie. Alleen in dit geval zal het aantal minuten tijdens de sessie worden verlaagd. In Q3 krijgen de coureurs normaal gesproken twaalf minuten de tijd om hun snelste ronde neer te zetten en het is de bedoeling dat de rijders in Bakoe slechts één kans krijgen op het neerzetten van de snelste tijd. Naas het verminderen van het aantal minuten is het ook mogelijk dat de Formule 1 kiest voor de terugkeer naar het 'one lap'-kwalificatiesysteem voor Q3. Daarmee heeft iedere coureur in de top tien een vrije ronde.

Definitief

Voorlopig heeft de FOM de aanpassing nog niet bevestigd en de verwachting is dat dit in de aanloop naar het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan zal gaan gebeuren. Frédéric Vasseur gaf begin april aan dat de teambazen in principe al op één lijn staan wat betreft het aanpassen van de kwalificatie. Volgens de Fransman komt het niet vaak voor dat de teams het zo snel met elkaar eens waren en hij hoopt ermee een dynamischer weekend te hebben.