Vrijdag kwam de FIA met een uitleg over waarom McLaren niet is gediskwalificeerd na het onderzoek naar de achtervleugel van het team, kwam het gerucht naar buiten dat Andretti haar CEO en een groot aandeelhouder kwijt zal gaan raken, ging Red Bull Racing-teambaas Christian Horner in op de controversie die na afgelopen weekend in Singapore is ontstaan en moest Mercedes een fout erkennen richting Lewis Hamilton en de buitenwereld. Dit is de GPFans Recap van 27 september.

FIA legt uit waarom McLaren niet werd gediskwalificeerd: "Dit was het juiste om te doen"

Tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore ging het niet echt over de race en meer over onder meer de achtervleugel van McLaren. Het team werd tijdens het weekend verzocht om hun achtervleugel aan te passen, nadat Red Bull Racing tot drie keer toe had geprotesteerd bij de FIA. Maar waarom zijn ze niet gediskwalificeerd voor de races waarin deze achtervleugel werd gebruikt? Meer lezen over waarom McLaren werd gediskwalificeerd? Klik hier!

'Afwijzing F1 zorgt bij Andretti voor ingrijpende verandering'

Andretti kreeg een paar maanden geleden te horen dat het voorlopig nog niet wordt toegelaten tot F1, waarna de ontwikkelingen zich nu snel opvolgen. Nu zou CEO Michael Andretti zijn aandelen gaan opgeven. Meer lezen over wat er gaat veranderen bij Andretti Global nu het merk voorlopig nog niet in F1 te zien gaat zijn? Klik hier!

'Pérez na GP Mexico met pensioen om ontslag Red Bull te voorkomen'

Joe Saward heeft beweerd dat het raceweekend van de F1 Grand Prix van Mexico wel eens de laatste kan zijn van Sergio Pérez in dienst van Red Bull Racing. De timing heeft een opvallende reden. Meer lezen over wat de nieuwste geruchten zijn rondom de toekomst van de Mexicaanse coureurs van Red Bull Racing? Klik hier!

Horner laat zich horen over Verstappen-rel: "Dit kon beter anders afgehandeld worden"

Max Verstappen en zijn rel tegenover de FIA stonden het afgelopen weekend en deze week in de schijnwerpers. Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft zich op de vlakte gehouden, maar heeft nu ook eindelijk zijn mening gegeven over de soap tussen coureur en de overkoepelende organisatie. Meer lezen over wat Horner te zeggen had over de rel die is ontstaan na het weekend in Singapore dankzij uitspraken van Verstappen? Klik hier!

'Dít is het grotere plan van Red Bull achter het wegnemen van Ricciardo'

Daniel Ricciardo is sinds donderdag geen coureur meer van Visa Cash App RB, maar het hoeft niet het einde te zijn van de Australiër bij Red Bull. Volgens de geruchten maakt de beslissing onderdeel uit van een veel groter plan van Red Bull. De Australiër is per direct vervangen door Liam Lawson, maar dit alles is gedaan met het oog op de mogelijke stoelendans die gaat ontstaan binnen de Oostenrijkse familie. Meer lezen over wat het plan met Ricciardo is binnen Red Bull? Klik hier!

Mercedes moet fout na boze Hamilton toegeven: "We hadden dit totaal niet verwacht"

Lewis Hamilton was ontzettend teleurgesteld met zijn resultaat in de F1 Grand Prix van Singapore en zelfs boos op zijn team. Mercedes had hem namelijk niet op de goede strategie gezet. Kansen op een podium leken daardoor meteen in rook op te zijn gegaan. Meer lezen over welke fout Mercedes moet toegeven dat het die heeft begaan waardoor Hamilton in het nadeel was? Klik hier!

