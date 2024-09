Het was afgelopen weekend behoorlijk te doen rondom Max Verstappen en zijn rel tegenover de FIA. Christian Horner hield zich lange tijd op de vlakte, maar heeft ook eindelijk zijn mening laten horen over de soap tussen coureur en de overkoepelende organisatie.

De hele ellende afgelopen weekend begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Ook in het restant van het weekend was Verstappen druk bezig met de nodige protesten tegen de FIA en op zondag liep hij volledig leeg. Zo dreigde hij zelfs met een vervroegd pensioen als het op deze manier doorgaat. De Nederlander liet vlak na het verlaten van de perszaal - waar hij opnieuw weinig spraakzaam was na zijn P2 in Singapore - helemaal leegt en stelde dat het op deze manier niet bepaald meer leuk voor hem was om Formule 1 te blijven rijden: "Ik denk dat Max simpelweg zijn gevoel uitte. Natuurlijk zijn coureurs rolmodellen, maar dit zijn woorden die in het dagelijks leven ook gebruikt worden. Ik denk dat dit beter op een iets andere manier afgehandeld had kunnen worden, want dat had veel ongemakkelijkheid voorkomen", vertelt Horner tegenover Motorsport.com.

Terugkomend op het protest van Verstappen, weet Horner nog niet of de Nederlander binnenkort in Austin alweer afgekoeld is: "Ik weet niet hoeveel hij nu nog gaat zeggen in de FIA-persconferentie, maar ik neem aan dat het niet veel gaat zijn", vertelt de Britse teambaas. "Ik neem aan dat er een verschil zit tussen een persconferentie en wanneer iemand in de auto zit, maar voor een coureur van wie Engels niet de moedertaal is... We hebben zelfs leden van de koninklijke familie gehad die naar fotografen riepen om 'die fucking foto' te maken. De acties moeten dan ook relatief [gezien] worden", besluit de Red Bull-voorman.

