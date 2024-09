Verstappen heeft extra mogelijkheid voor vertrek Red Bull, McLaren 'overtrad' regel | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze dinsdag waren het voornamelijk Red Bull, McLaren en Adrian Newey die de headlines domineerden. Er werd nog veel gesproken over de gebeurtenissen in Azerbeidjan, maar er werd ook al voorzichtig vooruitgeblikt op het aankomende raceweekend in Singapore. Tevens zou er een nieuwe clausule in het contract van Max Verstappen boven water zijn gekomen, waarmee hij mogelijk vroeg in het 2025-seizoen transfervrij verklaard kan worden. Maar voordat het zover is, reist Verstappen deze week alweer richting Marina Bay, waar mogelijk een regenachtige Grand Prix op het programma staat. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

McLaren heeft deze regel 'overtreden' met flexibele achtervleugel in Bakoe

Red Bull Racing staat niet langer bovenaan in het constructeurskampioenschap van de Formule 1. McLaren heeft de eerste positie afgepakt na de overwinning van Oscar Piastri in Azerbeidzjan. De MCL38 loopt mede dankzij een nieuwe, flexibele achtervleugel erg hard vergeleken met rivalen Red Bull en Ferrari. Naar verluidt is deze achtervleugel misschien zelfs al in België geïntroduceerd. De twee uiterste punten van de flap komen op het rechte stuk omhoog, waardoor de McLaren minder downforce maar meer topsnelheid kan generen. Men noemt het zelfs de 'mini-DRS', omdat het om dezelfde flap gaat als wanneer de DRS is geactiveerd. Maar is dit wel volgens de reglementen? Lees hier het hele artikel over de achtervleugel van McLaren.

Weersvoorspelling Singapore: meeste kans op regen en onweer op zondag

We gaan van het ene naar het andere stratencircuit, want direct na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan staat Singapore al voor de deur. De kans op neerslag is groot, maar gaat de regen ook vallen tijdens de sessies en de race? "Er wordt meer regenval voorspeld in de tweede helft van de week, met onweersbuien op de meeste middagen. De onweersbuien kunnen zwaar zijn op sommige van deze dagen", zo meldt het meteorologisch centrum van de regering van de Zuidoost-Aziatische stadstaat. Lees hier het hele weerbericht voor de GP van Singapore.

Achttien van de twintig stoeltjes zijn gevuld: de 2025-grid tot nu toe

Het huidige Formule 1-seizoen is inmiddels over de helft, en de grid voor volgend jaar ligt voor het overgrote deel vast. In Monza bracht Mercedes naar buiten dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar plaats zal nemen naast George Russell, en daarmee hebben alleen Sauber en Visa Cash App RB nog een plekje vrij voor 2025. Wie gaan er in deze vacante zitjes plaatsnemen? Lees hier het hele artikel over de grid van 2025.

Horner legt uit waarom Verstappen het in Azerbeidzjan moest afleggen tegen Pérez

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner legt uit hoe het kan dat Max Verstappen het tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan qua race pace voor het eerst in hele lange tijd moest afleggen ten opzichte van teammaat Sergio Pérez. "Ik denk dat we met de auto van Max wat nieuwe dingen hebben geprobeerd die niet zo goed hebben uitgepakt. We hebben de banden behoorlijk beschadigd door zo lang in dat groepje in het middenveld te rijden", zo klinkt het uit de mond van de teambaas. Lees hier de hele reactie van Horner op Verstappen en Pérez in Bakoe.

FIA voegt vierde DRS-zone toe op Marina Bay-circuit voor Grand Prix Singapore

De Grand Prix van Singapore staat aankomend weekend op het programma in de Formule 1 en daar zullen de coureurs van maar liefst vier DRS-zones gebruik kunnen gaan maken. De FIA heeft besloten een extra DRS-zone toe te voegen tussen bocht 14 en bocht 16. De vierde DRS-zone volgt kort op de derde, die in werking treedt na bocht 13. De overige twee DRS-zones vinden zich bij uitkomst van bocht 5 en bocht 19. Lees hier alles over de vierde DRS-zone in Singapore.

'Nieuwe mogelijkheid tot vertrek gevonden in contract Max Verstappen'

Max Verstappen (26) heeft nog contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar de vraag is of hij deze periode vol gaat maken. De laatste maanden gonst het van de geruchten rondom de Nederlander en een nieuw opgedoken clausule uit zijn contract onthult hoe en wanneer Verstappen zou kunnen overstappen naar een ander team. Het heeft alles te maken met hoe de prestaties van Red Bull en de Nederlander gaan zijn in de beginfase van het 2025-seizoen. Lees hier alles over de mogelijke clausule in het contract van Verstappen.

Gerelateerd