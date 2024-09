In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na afloop van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan was er nog genoeg te bespreken. Sergio Pérez en Carlos Sainz maakten een flinke crash mee vlak voor de finish. Max Verstappen legt uit niets te begrijpen van de keuzes die de wedstrijdleiding maakte wat betreft het neutraliseren van de race. De Limburger kreeg overigens nog een waarschuwing voor het inhalen van andere deelnemers onder geel. Lando Norris zag het gebeuren en reageert op zijn 'klikspaan-boordradio'. Pérez had er, ten opzichte van, Verstappen wel goed de snelheid in zitten in Bakoe. De nieuw ontwikkelde vloer heeft dus geholpen, denkt Red Bull. Het team is er ondertussen achter gekomen waar het precies misging. Verder is er meer bekend over het salaris van Adrian Newey bij Aston Martin, kondigde de Formule 1 aan waar de wintertest van 2025 wordt gehouden en denkt een analist dat Liam Lawson vanaf aankomend weekend in Singapore mag instappen.

Artikel gaat verder onder video

Norris reageert op 'klikspaan-boordradio' richting Verstappen: "Noemde alleen feiten op"

Lando Norris laat weten dat hij na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan over de boordradio aan zijn team liet weten dat Max Verstappen auto's aan het inhalen was, omdat het niet is toegestaan om onder een virtual safety car aan andere auto's voorbij te gaan. "Ik klaagde over helemaal niets, ik noemde gewoon feiten op", aldus de nummer twee in het wereldkampioenschap tegenover Sky Sports. "Op mijn stuurtje zag ik dat er een virtual safety car met gele vlaggen was, hetzelfde als gisteren [tijdens de kwalificatie, toen Norris van zijn gas ging en geen tijd neer kon zetten]. Er was een crash en er was medisch personeel op de baan. Normaal gesproken betekent dat dat je niet mag inhalen, maar... Hij was auto's aan het inhalen, dus ik vroeg het aan mij team. Volgens mij is het niet toegestaan om mensen in te halen, maar misschien heb ik het fout..." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die reageert op de 'klikspaan-boordradio'.

'Newey gaat 4500 dollar per uur verdienen bij Aston Martin'

Adrian Newey maakt volgend jaar de overstap naar het Formule 1-team van Aston Martin, waar hij een poging gaat doen om een winnende auto te bouwen voor het seizoen van 2026. Kortgeleden schreven wij al dat er gesuggereerd werd, mede door de BBC, dat Newey bij Aston Martin een salaris gaat opstrijken van maar liefst 30 miljoen pond per jaar, inclusief bonussen. Omgerekend is dat zo'n 35 miljoen euro. Die bedragen komen overeen met hetgeen Robert Doornbos heeft vernomen. De analist van Ziggo Sport laat tijdens Race Café weten dat hij zijn rekenmachine er even bij heeft gepakt en dat hij tot de conclusie kwam dat Newey een gigantisch uurloon heeft. "Ik heb het gelijk uitgerekend", zo begint Doornbos. "4500 dollar per uur krijgt hij! Dus als hij even gaat slapen en wordt weer wakker, dan is dat toch weer 50.000 dollar erbij." Lees hier het hele artikel over het salaris van Adrian Newey.

Formule 1 bevestigt: hier vindt de wintertest van 2025 plaats

De FIA en Formule 1 hebben bevestigd waar en wanneer de wintertest voor het 2025-seizoen zal plaatsnemen. Dit zal de eerste keer zijn dat we bijvoorbeeld Lewis Hamilton in de rode Ferrari zullen zien plaatsvinden, en de piepjonge Kimi Antonelli bij Mercedes. De testdagen zullen opnieuw op het Bahrain International Circuit plaatsvinden, zo meldde de FIA op maandagochtend. Het Circuit de Barcelona-Catalunya valt dus weer buiten de boot. Er zal, net als in 2024, drie dagen worden getest op 26, 27 en 28 februari. Bahrein organiseert al sinds 2009 tests in Formule 1, maar is sinds kort de exclusieve locatie geworden van de wintertest, waar het eerst de tests deelde met Spanje. Twee weken na het einde van de wintertest trapt het seizoen dan eindelijk af. Zoals vanouds begint het jaar down under met de Grand Prix van Australië, die van 14 tot en met 16 maart plaatsvindt. Lees hier het hele artikel over waar de Formule 1-wintertest van 2025 wordt gehouden.

Winkelman claimt primeur: 'Liam Lawson gaat in Singapore rijden'

Helmut Marko kondigde voor het raceweekend in Azerbeidzjan aan dat we rondom het raceweekend in Singapore meer zullen gaan horen rondom het tweede zitje bij VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing. Rick Winkelman heeft vernomen dat we vanaf aanstaande race echter al Liam Lawson in de auto gaan zien in plaats van Daniel Ricciardo. "Ik heb sowieso van meerdere mensen gehoord dat Lawson Singapore gaat rijden. In het contract van Lawson met Red Bull zou staan dat hij minimaal vijf races moet rijden dit jaar", zo deelt de Ziggo Sport-verslaggever zijn primeur mee aan de tafel van het Race Café. Daarmee lijkt het einde van de tegenvallende Ricciardo, inmiddels op leeftijd met zijn 35 jaar oud, in de Formule 1 nu toch wel heel snel dichtbij te komen. Lees hier het hele artikel over Liam Lawson die mogelijk aankomend weekend gaat instappen.

Verstappen begrijpt "echt helemaal niets" van handelen wedstrijdleiding na crash Perez en Sainz

Max Verstappen begrijpt naar eigen zeggen niets van de beslissing van de wedstrijdleiding om geen safety car in te zetten na de harde klapper van Sergio Pérez en Carlos Sainz in de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Er had meteen een safety car naar buiten gestuurd moeten worden, ik snap dat echt niet", klonk het tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Er stonden twee auto's vol in de muur. Ik begrijp echt niet waarom het dan zo lang moet duren. Eerst was er dubbel geel. Hoezo dubbel geel? Stuur gewoon de safety car naar buiten. De baan was volledig geblokkeerd door brokstukken en rommel. Waarom dan een virtual safety car? Kies gewoon voor een safety car." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die niets begrijpt van de stewards.

Horner doet onthulling over problemen Red Bull: 'Dit is waarom we het niet serieus namen'

Red Bull Racing is de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Christian Horner is erachter gekomen waar de eerste fout van Red Bull werd gemaakt. "We gingen terug in de geschiedenis van de ontwikkeling en het bleek dat de eerste fout die we hadden gemaakt, een vloerupgrade was in 2023 in Barcelona", zo legde hij uit tegenover het Duitse platform. "Dat was ook de eerste Grand Prix waar 'Checo' problemen begon te krijgen met de auto. We namen het gewoon niet zo serieus, omdat Max maar bleef winnen." Verstappen won vorig jaar 19 van de 22 Grands Prix, een record. Hoofdadviseur Helmut Marko voegde eraan toe: "Waar we dit jaar echt een verkeerde afslag hebben genomen, was in Imola." Lees hier het hele artikel over wanneer Red Bull voor het eerst fouten begon te maken met de ontwikkeling.

Gerelateerd