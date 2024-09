Leclerc op pole in Azerbeidzjan, diskwalificatie en boete na kwalificatie | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Charles Leclerc was het snelst in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan en zal op zondag dus vanaf de pole position beginnen. Hij zal op de voorste rij worden vergezeld door Oscar Piastri. Sergio Pérez wist voor het eerst sinds Miami 2023 Max Verstappen te verslaan in de kwalificatie. 'Checo' werd vierde, vlak achter Carlos Sainz. George Russell pakte de vijfde positie en mocht deze behouden, nadat hij niet meer dan een reprimande kreeg voor het negeren van een gele vlag. Verstappen kon op P6 dus niet profiteren van een gridstraf voor een andere coureur. Pierre Gasly werd gediskwalificeerd voor het overtreden van een technische regel omtrent het brandstofverbruik. Lando Norris werd teleurstellend zeventiende na een 'onnodige' gele vlag-situatie en daar wil McLaren opheldering over. Verder schept Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko meer duidelijkheid over de rijdersbezetting bij VCARB en gaat Ferrari met een flexibele voorvleugel komen.

Marko kondigt Racing Bulls-duidelijkheid aan: "Wacht maar tot na Singapore"

Het tweede stoeltje bij Racing Bulls blijft een beladen onderwerp en de toch flink tegenvallende Daniel Ricciardo solliciteert met zijn prestaties de afgelopen weken naar een enkeltje uitgang. Helmut Marko laat voor de camera van Viaplay weten dat we na Singapore meer te weten krijgen over de plannen van het team. "We hebben wel een idee. Wacht tot Singapore, vanaf daar zul je een duidelijk beeld gaan hebben", zo verzekert de Oostenrijker. Vervolgens krijgt hij de vraag of er volgende week een aankondiging te horen gaat zijn: "Er zal duidelijkheid komen over wat er gaat gebeuren", zo zegt hij mysterieus. Nadat hij nog eens een vraag krijgt over Liam Lawson, een mogelijke opvolger bij het Red Bull-zusterteam, heeft de lachende Marko het wel een beetje gezien met de vragen: "Wacht tot na Singapore." Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting bij het zusterteam van Red Bull.

'Ferrari ontwikkelt eigen flexiwing en onthult introductiedatum'

De afgelopen weken waren de flexiwings het onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. McLaren en Mercedes zouden daar namelijk veel performance vinden. De FIA heeft statische tests voor de voorvleugels en die doorstaan de twee renstallen. Op hoge snelheid is het doorbuigen van de vleugels echter wel te zien. Het team van Ferrari komt in Austin aan met haar eigen flexibele voorvleugel, zo meldt Formu1a.uno. Red Bull was ook al aan de slag gegaan met het onderdeel, maar Ferrari zal voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas een eigen versie meenemen. Lees hier het hele artikel over de ontwikkeling van de flexibele voorvleugel bij Ferrari.

McLaren wil opheldering van FIA na P17 voor Norris: 'Waarom was er een gele vlag?'

Lando Norris kwam niet verder dan de zeventiende positie in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, en dat is wel het laatste wat hij nodig had in zijn jacht op Max Verstappen in het kampioenschap. McLaren eist daarom opheldering van de FIA over een incident tijdens Q1. "We waren bezig met een goed rondje om uit Q1 te komen", begon teambaas Andrea Stella tegenover F1 TV. "Hij maakte een klein foutje bij het uitkomen van de laatste bocht, maar dat was het probleem niet. We kwamen namelijk daarna een gele vlag tegen. We zijn een discussie aangegaan met de FIA om erachter te komen waarom de gele vlag werd getoond. Er was alleen maar een auto die langzaam reed, en dat was geen onveilige situatie. Dus ja, wij vragen ons nu af waarom de gele vlag überhaupt uithing." Lees hier het hele artikel over de 'onnodige' gele vlag-situatie voor Lando Norris.

Leclerc had het lastig voor pole position in Bakoe: "Geen makkelijk weekend geweest"

Charles Leclerc veroverde zaterdagmiddag pole position voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan door Oscar Piastri en Carlos Sainz voor te blijven. De Monegask was dan ook meer dan tevreden. Na afloop reageerde de Ferrari-coureur dan ook erg enthousiast op zijn sessie. "Het is een van mijn favoriete circuits. Het is geen makkelijk weekend geweest. We hadden natuurlijk die crash in VT1, maar daardoor verloor ik geen zelfvertrouwen. Ik wist dat de snelheid daar was, maar je moet natuurlijk wel weer snelheid opbouwen. We hadden een probleem met een nieuwe onderdeel, waardoor we weer anderhalf uur verloren. Dat is geen tijd die je terug gaat krijgen. Ik was niet bezorgd, maar we moesten wel wat tijd goedmaken. In Q3 ging het erom dat je zo ver mogelijk van de muur moest blijven en die laatste ronde ging ik er vol voor. De tijd was goed, de auto voelde goed en het voelt goed om op pole te staan." Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc na het binnenslepen van de pole.

FIA bevestigt diskwalificatie van Gasly na overtreding van regel omtrent brandstof

Er gaat een streep door het kwalificatieresultaat van Pierre Gasly. Tegen het eind van Q2 in Azerbeidzjan, waarin de Alpine-coureur zich als dertiende plaatste, heeft hij artikel 5.2.3 overschreden, waarin staat beschreven dat een F1-auto nooit meer dan 100 kilogram per uur mag verbruiken. De Renault-krachtbron achter Gasly heeft dus te veel, te snel benzine geslurpt. Jo Bauer rapporteerde deze bevindingen bij de FIA. De stewards hebben daarna besloten om Gasly te diskwalificeren en uit de resultaten van de kwalificatie te schrappen, de standaard straf voor het overschrijden van het technisch reglement. De Fransman was op het matje geroepen om de kans te krijgen zijn kant van het verhaal uit te leggen, maar hij is überhaupt niet komen opdagen. Lees hier het hele artikel over de diskwalificatie van Pierre Gasly.

Verstappen 'echt niet blij' door verkeerde afstelling Red Bull: 'Dat ging de grens over'

Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan aanvangen vanaf de zesde positie. Meer zat er voor de coureur van Red Bull Racing niet in, en hij verklaarde na afloop van de kwalificatie waarom. "Toen ik naar buiten ging in Q1, de eerste ronde, voelde ik meteen al dat we gewoon een stap naar achteren hadden gezet met de auto", begon de Nederlander tegenover de aanwezige media in Bakoe. "We hadden wat aanpassingen gedaan, maar daardoor werd de auto juist ongelooflijk onvoorspelbaar en lastig, puur vanwege die veranderingen. De auto begon erg veel te stuiteren en dan verlies je het contact met het asfalt. Ik was echt niet blij met de auto. Al direct vanaf ronde één in Q1 wist ik dat het een moeilijke kwalificatie zou worden. Volgens mij was mijn ronde in Q2 zelfs nog best goed, gezien alle problemen die ik had. Ik denk dat het wel duidelijk was dat we met de veranderingen aan de auto na VT3 over de grens zijn gegaan met dat gestuiter." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die terugblikt op de trainingen voor Azerbeidzjan.

