'FIA laat beperking los vanaf 2026', Marko verklaart aanblijven Pérez | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel alles erop leek dat Sergio Pérez na de zomerstop vervangen zou worden, blijft de Mexicaan de beste oplossing voor het Oostenrijkse team, zo onthult dr. Helmut Marko. Nyck de Vries kondigt een nieuw avontuur in de Japanse Super Formula aan en Charles Leclerc gaat in op de spanning die er toch wel af en toe is met teamgenoot Carlos Sainz. Dit is de GPFans Recap van woensdag 7 augustus.

'FIA laat teams vanaf 2026 weer eigen velgenleverancier kiezen'

Daar waar de FIA voorheen velgenleverancier BBS als enige leverancier toekende voor de tien teams, zal die beperking vanaf 2026 voorbij zijn. Motorsport.com heeft namelijk geleerd dat de FIA van plan is om de teams vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 weer zelf hun velgenleverancier te laten kiezen. Lezen waarom de FIA de teams vanaf 2026 weer zelf laat kiezen? Klik hier!

Marko laat eindelijk van zich horen over Pérez: "De beste oplossing gezien alternatieven"

Dr. Helmut Marko heeft voor het eerst van zich laten horen nadat het team van Red Bull Racing besloot om tóch verder te gaan met de tegenvallende Sergio Pérez. De adviseur van het team vertelt waarom die keuze gemaakt is én ontkent een hardnekkige complottheorie rondom Liberty Media. Lezen wat de beargumentatie van de adviseur van Red Bull Racing is? Klik hier!

Leclerc behandelt spanningen met Sainz: 'Niet altijd met elkaar eens op de baan'

Vaak is het zo dat teamgenoten elkaar bij gelijkwaardige kwaliteiten vaak tegenkomen op het circuit en ook bij Charles Leclerc en Carlos Sainz is dat niet anders. Soms zorgt het allemaal ook bij hen voor wat spanning tussen elkaar, zo geeft de coureur uit Monte Carlo toe. Lezen wat Charles Leclerc van de spanningen vindt? Klik hier!

'Red Bull overweegt om 'Checo' in oude specificatie RB20 te laten rijden na zomerstop'

Het team van Red Bull Racing is naar manieren aan het zoeken om Sergio Pérez weer aan de praat te krijgen. Volgens ESPN overweegt het Oostenrijkse team om 'Checo' de resterende races te laten rijden in de oude RB20, de bolide die aan de start van het 2024-seizoen verscheen. Lezen waarom Red Bull Racing wellicht gaat teruggrijpen naar de oude wagen voor Pérez? Klik hier!

De Vries vindt nieuwe uitdaging: Nederlander stapt in bij Japanse Super Formula

Nyck de Vries is na zijn vertrek uit de Formule 1 bezig met van alles en nog wat in de racesport en daar is inmiddels weer wat nieuws bijgekomen. De 29-jarige rijder gaat namelijk drie races rijden in de Super Formula, de welbekende Japanse tak van het formuleracen. Lezen wat Nyck de Vries van plan is? Klik hier!

