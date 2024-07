'Newey genegeerd tijdens ontwikkeling RB20', 'Red Bull diende klacht in tegen McLaren' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzamerhand zijn we ons aan het voorbereiden op de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekend. Haas kon vandaag een belangrijke aankondiging doen: ze verlengen hun technische samenwerking met Ferrari voor tot en met 2028 en dus mogen ze de komende jaren nog genieten van de power unit van de Scuderia. Ondertussen zit de Amerikaanse renstal ook verwikkeld in een rechtszaak met voormalig titelsponsor Uralkali. Het Russische bedrijf bracht vandaag een statement uit. Adrian Newey heeft verteld hoe zijn werkdagen eruitzien bij Red Bull Racing sinds hij zijn ontslag heeft ingediend. Verder doen er geruchten over de hoofdontwerper de ronde dat hij genegeerd zou zijn tijdens de ontwikkeling van de RB20. Max Verstappen heeft verteld wat hij verwacht van het tweede helft van het Formule 1-seizoen en naar verluidt diende Red Bull een klacht in tegen een technisch trucje van McLaren.

Haas kondigt verlenging van technische samenwerking aan met Ferrari tot en met 2028

Al van begins af aan heeft Haas een technische samenwerking met Ferrari en krijgt het ook de power units van de Italiaanse fabrikant. Dit partnerschap zal tot en met eind 2028 doorgaan, zo heeft Haas vandaag bevestigd. Dat betekent dat Ollie Bearman volgend jaar dus met de Ferrari-krachtbron zal uitkomen. Wie zijn teamgenoot wordt, is nog niet bekend, maar Esteban Ocon lijkt de meeste kans te maken om de opvolger van Kevin Magnussen te worden. "Ik ben heel blij om onze relatie met Scuderia Ferrari te verlengen tot [eind] 2028," vertelde teambaas Ayao Komatsu. "Als organisatie hebben we alleen maar met Ferrari-motoren geracet en het is een belangrijk onderdeel van onze voortdurende ontwikkeling om die aanhoudende stabiliteit door te laten gaan naar het volgende pakket van reglementen voor de krachtbronnen. De relatie met Scuderia Ferrari is voor ons altijd speciaal geweest." Lees hier het hele artikel over de contractverlenging van Haas met Ferrari.

Zelfde kantoor en lunchen met Horner: zo ziet een dag van Newey eruit na F1-ontslag

Adrian Newey trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Red Bull Racing, terwijl hij inmiddels sowieso al gestopt is met het werken aan het Formule 1-team van de organisatie. Hoe ziet een dag van de Britse topontwerper er nu dan uit rondom de Milton Keynes-formatie? Hij legt het zelf uit. "Ik heb in mei mijn ontslag ingediend bij het Red Bull F1-team, al heb ik nog altijd hetzelfde kantoor. Op dit moment werk ik aan een door de F1 geïnspireerde hypercar die iedereen kan kopen. De RB17 is een unieke uitdaging. Het is ontworpen voor coureurs met weinig ervaring tot aan mensen die gewend zijn aan het racecircuit. Er worden er maar vijftig van gemaakt, ik heb die van mij al besteld," vertelt hij tegenover The Times. "Ik eet nog altijd lunch in de kantine met Christian Horner, de teambaas van Red Bull F1. Pasta met een champignonroomsaus is mijn favoriet." Lees hier het hele artikel over Adrian Newey na het nemen van zijn ontslag.

Verstappen voorspelt moeilijk restant seizoen: "Dat zal zo blijven"

Max Verstappen (26) gaat fier aan kop in het coureurskampioenschap in de Formule 1, maar zijn voorsprong breidt zich niet meer zo snel uit als dat hij tot voor kort gewend was. De concurrentie komt met rasse schreden dichterbij en Verstappen weet dat hij nu iedere race tot het uiterste moet gaan. Op de vraag of hij het leuk vindt dat het gat met zijn rivalen kleiner is geworden, antwoordde de Nederlander: "Natuurlijk. We hebben een aantal mooie jaren gehad [met Red Bull, red.] en dit jaar zijn we ook heel competitief van start gegaan, maar nu is iedereen een beetje aan het inlopen." Verstappen moet nu echt vechten voor iedere overwinning. De ene keer met McLaren, de andere keer met Mercedes. "Elke race is een echte strijd, dus dat is geweldig. Ik denk dat dit de rest van het seizoen zo zal blijven. We weten niet echt wat er gaat gebeuren en dat is geweldig voor de sport," zo erkent de regerend wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen over de tweede helft van het seizoen.

Uralkali beweert dat Haas deadline miste om geld en F1-auto terug te geven en komt met statement

Afgelopen juni werd er in een Zwitserse rechtszaal een oordeel geveld over het einde van de samenwerking tussen Haas en Uralkali, en er werd besloten dat Haas in haar recht stond om het contract te beëindigen op de manier waarop ze dat deden. Compensatie hoefde Haas niet te betalen aan Uralkali, maar het team waar momenteel Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen voor uitkomen, mocht niet alles van het sponsorsaldo van 13 miljoen dollar houden. Naast dat Haas een aantal miljoen zal moeten teruggeven, was Uralkali ook beloofd een echt exemplaar van de Haas VF-21 te krijgen. Volgens het Russische bedrijf is de deadline echter verstreken en heeft het daarom een statement uitgebracht. Lees hier het hele artikel over de onenigheid tussen Haas en Uralkali.

'Newey was tegen plannen van Waché voor RB20, maar werd door Red Bull genegeerd'

Adrian Newey is naar verluidt genegeerd tijdens de ontwikkeling van de Red Bull RB20, de auto waarmee Max Verstappen dit seizoen het wereldkampioenschap moet verdedigen. De hoofdontwerper zou tegen ideeën van Pierre Waché zijn geweest, zo weet het doorgaans betrouwbare Formu1a.uno te melden. 'Het is duidelijk dat het team onder leiding van Pierre Waché de aerodynamica wilde aanpassen om performance te vinden in de lage- en mediumsnelheidsbochten zonder verlies in de hogesnelheidsbochten,' schrijft Formu1a.uno. 'Om dit te doen werden er belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de koeling. Adrian Newey was tegen veel elementen die momenteel op de RB20 te vinden zijn, inclusief het koelsysteem. Een bron dichtbij de ontwerper zei dat hij zelfs "de inlaten die geplaatst zijn aan de zijkant van de halo, haat".' Lees hier het hele artikel over de Adrian Newey tijdens de ontwikkeling van de RB20.

'Red Bull diende klacht in bij FIA vanwege trucje van McLaren omtrent de remmen'

Red Bull Racing heeft McLaren mogelijk betrapt op het overtreden van een technische regel. Volgens het doorgaans betrouwbare Auto, Motor und Sport stapte het team waar Max Verstappen voor uitkomt, naar de FIA om een klacht in te dienen. Red Bull zou namelijk een extra gaatje hebben ontdekt in ieder van de remtrommels aan de voor- en de achterkant van de McLaren MCL38, en die horen daar niet te zitten. AMuS denkt dat dit koelgat toegang geeft tot een kabel voor een sensor die de temperatuur binnen in de remcilinderbeluchting meet. De waarde hiervan is ontzettend belangrijk, omdat teams de temperatuur van de velgen en dus ook die van de banden onder controle kan krijgen via koelinlaten en koeluitlaten in de remtrommels. Het vermoeden van de Oostenrijkse renstal dat McLaren dat extra koelgat had gemaakt, werd sterker toen Norris in Miami snel was op oude banden en won, en in de slotfase van de wedstrijden in Imola en Catalunya Verstappen kon aanvallen. Hoe ouder de band, hoe sneller de McLaren vergeleken met de concurrentie werd. Lees hier het hele artikel over het remtrucje van McLaren.

