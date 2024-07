'Lawson overtuigt niet tijdens Red Bull-test', code rood voor Verstappen in Hongarije | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een rustige zaterdag in het landschap van de Formule 1. Er staat dit weekend geen Grand Prix op het programma en dat maakt dat de wind even is gaan liggen in de paddock. Toch wordt er, ook als er geen race op het programma staat, gewoon gepraat over de toekomst van Max Verstappen. Zo zou een transfer naar Mercedes nog steeds niet uitgesloten zijn en is Robert Doornbos van mening dat deze stap best wel eens goed uit zou kunnen pakken. De oud-coureur is overigens ook van mening dat Red Bull afstand moet doen van de tegenvallende Sergio Pérez. Maar wie moet de Mexicaan vervangen? Liam Lawson wordt vaak genoemd, maar de Nieuw-Zeelander zou niet hebben weten te overtuigen tijdens de Red Bull-test op Silverstone afgelopen week. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Lawson weet Red Bull nog niet te overtuigen tijdens test in RB20'

De man die mogelijk Sergio Pérez bij Red Bull Racing gaat vervangen, Liam Lawson, zou volgens PlanetF1 geen indruk hebben gemaakt tijdens het ritje in de RB20 afgelopen week tijdens de filmdag op Silverstone. Hoewel teambaas Christian Horner aangaf dat er niets achter de testdag van Lawson op Silverstone moet worden gezocht, werd datzelfde vorig jaar over Daniel Ricciardo gezegd. De Australiër werd na een aantal ronden in de RB19 als vervanger van Nyck de Vries aangewezen en in dat licht wordt test van Lawson ook gezien. Toch lijkt het erop of de 22-jarige Kiwi nog niet weet te overtuigen. Zo stelt het Britse medium dat de rondetijden van Lawson ietwat tegenvielen. De snelste tijd van Lawson was zo'n twee tienden langzamer dan de benchmark die Verstappen had neergezet. Lees hier het volledige artikel over de test van Lawson op Silverstone.

'Transfer Verstappen naar Mercedes nog steeds niet uitgesloten'

Hoewel Max Verstappen heeft aangegeven dat hij niet van plan is om te vertrekken bij Red Bull Racing, houdt het managementteam rondom de Nederlander de verrichtingen van Mercedes nauwlettend in de gaten en is een transfer voor komend seizoen volgens F1-insider nog steeds niet uitgesloten. Daarvoor wordt er gewezen naar het onderonsje tussen vader Jos en teambaas Christian Horner in Spielberg. Jos 'The Boss' zou namelijk een demorun rijden in een oude Red Bull, maar naar verluidt zou Horner hebben geprobeerd om dit tegen te houden. "Nu hoeft hij alleen nog maar zijn zoon en zijn manager te overtuigen", zo schrijft het medium. Lees hier het hele artikel over de potentiële transfer van Verstappen naar Mercedes.

Doornbos adviseert Verstappen om over te stappen naar Mercedes

Volgens Robert Doornbos is het verval van Red Bull Racing begonnen en daarom ziet hij een overstap van Max Verstappen naar Mercedes wel zitten. De Rotterdammer wijst naar het vertrek van Adrian Newey en de nodige onrust die binnen het team nog altijd aanwezig is. "In principe heeft Max nog een contract, maar in mijn optiek moet Max serieus gaan nadenken of hij voor 2025 niet bij Mercedes in moet stappen. Als de Mercedes echt zo goed blijkt te zijn, dan zou hij volgend jaar een prachtig tussenjaar kunnen hebben bij Mercedes om vervolgens vanaf 2026 weer te domineren", zo zegt Doornbos. Lees hier het hele artikel van Doornbos over Verstappen.

Doornbos had Pérez al de laan uit gestuurd: "Waarom nog twee races?"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is het onbegrijpelijk dat Sergio Pérez momenteel nog steeds achter het stuur van de RB20 van Red Bull Racing zit. De Rotterdammer wijst in het Race Café naar het verleden van het team, waarbij coureurs voor minder langs de kant zijn gezet. Er zit een te groot commercieel pakket [achter]. Als hij niet Mexicaans was en niet die extra miljoenen had meegenomen, dan had hij nooit zo lang de kans gekregen", aldus Doornbos.

Code rood voor Verstappen en fans tijdens raceweekend in Hongarije

Volgend weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma op de Hungaroring in Mogyoród, maar het belooft een loodzware opgave te worden voor de F1-coureurs in het Centraal-Europese land. Momenteel wordt code rood afgegeven in de regio van Boedapest en deze waarschuwing zal ook tijdens het raceweekend aanhouden. Niet vanwege regen of onweer, maar vanwege extreme hitte. Vrijdag wordt het maar liefst 36 graden Celsius. De Formule 1-coureurs zullen tijdens de vrije trainingen niet alleen gaan wennen aan de baan en de auto, maar ook aan de extreme hitte. Het koelt immers nauwelijks af richting zaterdag, de dag van de kwalificatie. Op zaterdag wordt er momenteel 34 graden Celsius voorspeld en veel zon. Ook zondag is de verwachting dat het 34 graden wordt, al is er dan in de middag wel kans op neerslag. Lees hier het hele artikel over het weerbericht en de code rood in Hongarije.

Bearman mikt via Haas op 'terugkeer' bij Ferrari: "Ik hoop het"

Oliver Bearman (19) gaat volgend jaar beginnen aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat de Brit een contract heeft getekend bij het team van Haas, waar hij de opvolger wordt van Nico Hülkenberg, die de overstap maakt naar Sauber-Audi. Bearman hoopt Haas als een springplank te kunnen gebruiken richting Ferrari. "Ik hoop het, het zou een droom zijn", zo wordt hij geciteerd door FormulaPassion. "Het ligt echter niet alleen in mijn handen, het enige wat ik kan doen is mijn stinkende best doen." Lees hier het hele artikel over de droom van Bearman om bij Ferrari in te stappen.

