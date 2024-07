'Twee favorieten voor diensten Newey', Marko bespreekt toekomst Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag liet Max Verstappen zich uit over zijn belangrijkste zeges van het seizoen 2023, bleek Frederic Vasseur van Ferrari iets te enthousiast te zijn toen hij Lewis Hamilton en zijn komst besprak, ging Helmut Marko in op de toekomst van Max Verstappen en Sergio Perez en zou Ferrari volgens de geruchten afgevallen zijn voor Newey. Dit is de GPFans Recap van 12 juli.

Artikel gaat verder onder video

Vasseur lijkt contractduur Hamilton bij Ferrari per ongeluk te verklappen

Ferrari was, toen het begin dit jaar aankondigde dat Lewis Hamilton naar Ferrari zou komen in 2025, nogal vaag over de lengte van het contract. Teambaas Fred Vasseur lijkt nu al dan niet per ongeluk, toch iets over de contractduur van de Brit weg te hebben gegeven. Hamilton zal bij het Italiaanse team een poging wagen zijn achtste titel te veroveren. Meer lezen over wat Vasseur te zeggen had over Hamilton en zijn toekomst bij Ferrari? Klik hier!

Marko: "Ik weet niet of Verstappen dan nog in de Formule 1 rijdt"

Arvid Lindblad en Liam Lawson worden gezien als grote talenten bij Red Bull Racing, net zoals Isack Hadjar. Helmut Marko is lovend over de eerste twee coureurs en hoopt dat Lindblad en Lawson over een jaar of twee klaar zijn om eventueel hun debuut bij Red Bull Racing te maken. Naar een opvolger van Max Verstappen is hij echter niet op zoek. Meer lezen over wat Marko te vertellen had over de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing? Klik hier!

'Ferrari valt voor Newey af, McLaren en Aston Martin de grote favorieten'

Adrian Newey is felbegeerd door bijna alle teams in F1 sinds het duidelijk is geworden dat hij vertrekt na 2024 bij Red Bull Racing. Een beslissing lijkt binnen handbereik te zijn, want er zou weer een team afgevallen zijn. Er zijn nu nog twee favorieten over. Meer lezen over de laatste geruchten omtrent de toekomst van Newey en zijn voorkeur? Klik hier!

Marko bevestigt deadline voor Pérez: 'Tijdens zomerstop gaan we evalueren en beslissing nemen'

Sergio Pérez heeft het dit jaar rondom de Europese races wederom lastiger, waardoor de onzekerheid over zijn toekomst toch weer groot is. Marko heeft onthult dat het team in de zomerstop de verrichtingen van 'Checo' gaat evalueren en zo nodig een beslissing gaat nemen. Meer lezen over wat Marko te zeggen had over de toekomst van Pérez en de gesprekken die gevoerd gaan worden. Klik hier!

Verstappen over belangrijkste zege in 2023: "Na beschuldigingen wilde ik winnen"

Max Verstappen heeft tijdens zijn carrière in F1 inmiddels 61 overwinningen geboekt, waaronder een recordaantal negentien vorig jaar en zeven overwinningen in 2024. Vorig jaar vond de coureur van Red Bull Racing twee zeges erg belangrijk. Meer lezen over wat Verstappen te vertellen had over zijn belangrijkste zeges in 2023? Klik hier!

Gerelateerd