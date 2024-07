Verstappen had letsel na crash met Hamilton, Mercedes verliest kandidaat voor zitje | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel er komend weekend niet wordt geracet, is er weer een boel nieuws naar buiten gekomen. Zo liet Max Verstappen weten dat de crash in 2021 op Silverstone ook impact had op zijn gezondheid. Valtteri Bottas legt uit dat hij bedankt voor het zitje van Mercedes en Pirelli wijst naar Circuit Zandvoort als voorbeeld voor oplossen van tracklimits-overschrijdingen. Dit is de GPFans Recap van 11 juli.

Verstappen niet eens met Horner over ontwikkeling RB20: "Dan word je lui"

Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner het slinken van de voorsprong van de RB20 wijdt aan het reglement, waardoor de teams dichter bij elkaar komen. Vindt Max Verstappen dat Red Bull Racing moet blijven pushen voor significante verbeteringen en weigert hij het argument van de teambaas te geloven. "Ik weiger dat te geloven, want dan word je lui", zo opent de Limburger. De hele de verklaring van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Bottas legt uit waarom hij Mercedes-stoeltje weigert: "Ik heb met Toto over alles gepraat"

En hoewel Mercedes een echte stap omhoog is voor Valtteri Bottas, is hij niet van plan om terug te keren bij de brigade uit Brackley. Zo vermoedt de Fin dat Kimi Antonelli binnen afzienbare tijd zich gaat melden bij het Formule 1-team van Mercedes en voelt Bottas er weinig voor om tussenpaus te spelen. "Het zou fijn zijn om wat zekerheid te hebben", zo legt hij uit. De hele reactie van Valtteri Bottas lezen? Klik hier!

'Lawson tijdens zomerstop in actie, krijgt na Silverstone extra test van Red Bull'

Liam Lawson, de test- en reservecoureur van de twee Formule 1-teams van Red Bull, zal een boel kilometers maken deze zomer. Naast de test op Silverstone vandaag komt de Nieuw-Zeelander naar verluidt ook in actie op het circuit van Imola tijdens de zomerstop. Gezien de prestaties van Sergio Pérez wordt Lawson veelvuldig als vervanger opgeworpen en de testtijd wordt dan ook in dat ligt gezien. Het hele artikel lezen over de tijd die Lawson krijgt in de RB20? Klik hier!

Verstappen wijst naar letsel na crash met Hamilton op Silverstone in 2021

Max Verstappen heeft onthuld dat de klapper in Copse in 2021 op Silverstone, veroorzaakt door Lewis Hamilton, hem letsel heeft opgeleverd. Zo had de Nederlander na de crash van ongeveer 51G moeite met zijn zicht. Als voorbeeld wijst de Limburger naar de Grand Prix van de Verenigde Staten in dat jaar. Verstappen wist die te winnen, maar legt uit dat het zicht hem daar parten ging spelen. De hele verklaring van Max Verstappen lezen over de impact van de crash op Silverstone? Klik hier!

Pirelli wijst naar Zandvoort voor oplossing van probleem track limits: "We weten dat de FIA dat gaat doen"

De tracklimits en de overschrijdingen daarvan door de coureurs, zijn nog altijd een probleem binnen de Formule 1. Op de Red Bull Ring waren er vorig jaar een heleboel en als antwoord daarop werd er in bocht negen en bocht tien een tijdelijke grindbak gelegd. Toch wijst bandenleverancier Pirelli naar Zandvoort, want in de Nederlandse badplaats ligt volgens het Italiaanse bandenmerk de beste oplossing. Het hele artikel over de oplossing die in Zandvoort wordt gebruikt lezen? Klik hier!

