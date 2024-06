Verstappen zegeviert in Spanje, Hamilton reageert cynisch op claim Nederlander | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond volledig in het teken van de Spaanse Grand Prix, die verreden werd op het welbekende Circuit de Catalunya in Barcelona. Lando Norris begon vanaf pole, maar de overwinning ging uiteindelijk naar Max Verstappen. De Nederlander moest er dit weekend wederom hard voor vechten, want de concurrentie is duidelijk dichterbij gekomen de laatste weken. Lewis Hamilton finishte vandaag als derde op het podium en dat was voor de Brit weer zijn eerste keer sinds de Grand Prix van Mexico vorig jaar. De zevenvoudig wereldkampioen mocht dan ook weer eens aanschuiven bij de aansluitende persconferentie en daar was hij het - gezien zijn lichaamstaal - niet eens met een gemaakte claim door Verstappen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen rekent af met Norris en knokt zich naar winst in Spaanse Grand Prix

Verstappen heeft zichzelf met de nodige moeite naar de winst gereden tijdens de Grand Prix van Spanje. De Nederlander voelde de hete adem van Norris in z'n nek, maar zag hoe de McLaren uiteindelijk als tweede over de streep kwam. Norris begon weliswaar vanaf pole position, maar verloor deze plek bij het ingaan van bocht 1. De Brit zette in de slotfase van de wedstrijd nog wel de nodige druk op Verstappen, maar het was onvoldoende om de Nederlander van zijn zevende zege van het seizoen af te houden. Hamilton finishte uiteindelijk als derde en dat voelde duidelijk als een opluchting voor de zevenvoudig wereldkampioen. Sergio Pérez kwam wederom niet in het spel voor en finishte slechts als achtste. De rode lantaarn kwam op naam van Logan Seargant. Er vielen geen coureurs uit in Spanje. Lees hier de gehele samenvatting van de GP van Spanje.

Verstappen wint in Spanje, maar is waakzaam: "McLaren heel snel"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Barcelona op zijn naam geschreven. De Nederlander moest er hard voor werken, maar kwam uiteindelijk als eerste over de streep onder de Spaanse zon. Verstappen concludeerde na afloop echter terecht dat Red Bull wordt opgejaagd door het team van McLaren. "Het begin maakte de race", vertelde Verstappen na afloop. "Ik nam de leiding over in de tweede ronde, en daarna kon ik een gat creëren. We moesten vervolgens heel verdedigend rijden. McLaren was heel snel met Lando, vooral qua de degradatie van de banden. Aan het eind waren ze ontzettend snel, maar ik denk dat we alles goed gedaan hebben." Lees hier de hele reactie van Verstappen op de GP van Spanje.

Norris ziet zege uit handen glippen in Barcelona: "Beetje jammer"

Het is Lando Norris niet gelukt om zijn tweede pole position uit zijn carrière om te zetten in de zege. De Brit verdedigde tijdens de openingsmeters nog flink in duel met Max Verstappen, maar het was George Russell die aan het einde van het eerste rondje op kop lag. Uiteindelijk zat er niet meer in dan een tweede plek voor de McLaren-coureur die logischerwijs teleurgesteld was. Op de vraag of Norris deze race nog had kunnen winnen, reageert de Brit: "Niet had gekund, we hadden deze race moeten winnen. Ik had simpelweg een slechte start. We waren vandaag denk ik het snelste van iedereen. Ik verloor het simpelweg aan het begin van de race. Dus ik ben teleurgesteld, maar er zijn en heleboel positieve punten. Één negatief punt en dat verpest eigenlijk alles." Lees hier de hele reactie van Norris op de race.

Hamilton onthult: 'Dán had ik misschien bij Verstappen kunnen blijven'

Lewis Hamilton (39) heeft tijdens de F1 Grand Prix van Spanje eindelijk weer een podium binnengesleept, iets dat hem sinds Mexico vorig jaar niet meer was gelukt. De zevenvoudig wereldkampioen begon in Barcelona vanaf de derde plaats en wist deze plek uiteindelijk ook te verzilveren. Na afloop was hij dan ook uitermate tevreden. "Helaas had ik een hele slechte start en verloor ik terrein aan Ferrari, dus ik moest vechten om terug te komen. Met een betere start.... Ik weet niet of we ons vast hadden kunnen klampen aan de jongens voor ons, maar we zouden er niet ver vandaan zitten", aldus de Brit. Lees hier de hele reactie van Hamilton op de Spaanse Grand Prix.

Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Spanje

Door de overwinning in Spanje, kon Verstappen zijn voorsprong in het coureurskampioenschap weer fors uitbreiden. Norris werd tweede en nam diezelfde plek ook in in het klassement. Hij heeft nu meer punten dan Charles Leclerc. Hamilton deed met zijn derde plek ook goede zaken en staat nu weer dicht in de buurt van teamgenoot George Russell, die nog een klein voordeel van 11 punten heeft ten opzichte van de zevenvoudig wereldkampioen. Er is nu één coureur met meer dan 200 punten in het kampioenschap (Verstappen) en er zijn vier coureurs die meer dan 100 punten hebben verzameld (Norris, Leclerc, Sainz en Pérez). Lees hier de hele stand in het F1-kampioenschap.

Hamilton 'doet een dutje' tijdens persconferentie, Verstappen: "Hij wordt duidelijk oud"

Lewis Hamilton stond onder de Spaanse zon voor het eerst in lange tijd weer op het podium na een hoofdrace in de Formule 1. De Mercedes-coureur kwam als derde over de streep, en moest vervolgens even bijkomen, zo bleek wel tijdens de persconferentie. Hamilton ging languit op de sofa liggen en Verstappen haakte daar op een hilarische manier op in. Bekijk hier de reactie van Verstappen op Hamilton.

Hamilton reageert hoofdschuddend en met cynische lach op claim Verstappen

Lewis Hamilton kwam als derde over de streep tijdens de Grand Prix van Spanje en mocht zodoende na afloop van de race aanschuiven bij het gebruikelijke praatje met de pers. Max Verstappen was als winnaar van de wedstrijd ook aanwezig en vertelde dat de dominantie van Red Bull compleet is verdwenen. Hamilton leek het echter allemaal niet zo te geloven, zo bleek uit zijn lichaamstaal. De Brit begon eerst cynisch te lachen, om vervolgens met zijn hoofd afkeurend heen en weer te schudden. Lees hier het hele artikel over de reactie van Hamilton op Verstappen.

