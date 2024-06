In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Max Verstappen in Canada weer eens een record op zijn naam had geschreven, dit keer een record dat op naam stond van Michael Schumacher. Verder liet Verstappen ook weten dat hij denkt dat de problemen van de RB20 op te lossen zijn en stak hij George Russell een hart onder de riem na de race in Montreal, liet Helmut Marko weten het niet eens te zijn met de uitgedeelde straf voor Sergio Pérez in Canada en werd duidelijk dat de FIA de 'Verstappen-regel' gaat aanpassen om vrij baan te maken voor Andrea Kimi Antonelli. Dit is de GPFans Recap van 14 juni.

FIA maakt vrij baan voor Antonelli: aanpassing regel maakt F1-debuut in 2024 al mogelijk

De geruchten rondom het stoeltje van Mercedes in 2025 focussen zich de laatste tijd vooral op Andrea Kimi Antonelli. De weg voor de zeer jonge en talentvolle coureur is met een beslissing van de FIA nóg verder open komen te liggen. Het autosportorgaan heeft ingegrepen en maakt het nu voor coureurs jonger dan achttien jaar óók weer mogelijk om een superlicentie te krijgen. Meer lezen over wat de wijziging van de 'Verstappen-regel' precies in gaat houden? Klik hier!

Verstappen steekt Russell hart onder de riem na verlies in Canada: "Makkelijk om fouten te maken"

Max Verstappen versloeg tijdens de F1 Grand Prix van Canada onder meer Lando Norris, maar ook George Russell. Na afloop van de race ging hij in gesprek met Russell, nadat hij zag hoe teleurgesteld de Mercedes-coureur was. Verstappen denkt dat zijn rivaal zeker had kunnen winnen en weet zeker dat de Brit van zijn fouten zal leren. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft tegen Russell. Klik hier!

Verstappen rijdt in Canada indrukwekkend Formule 1-record van Schumacher uit de boeken

Max Verstappen, die dit seizoen zes van de negen races in F1 gewonnen heeft, is ook in 2024 weer goed in vorm. Hierbij komen ook statistieken en records kijken. Ook in Canada was het weer raak voor de Nederlander, die de afgelopen jaren al veel records op zijn naam heeft gezet. Dit keer een van Michael Schumacher. Meer lezen over het record dat Verstappen nu weer in F1 op zijn naam heeft geschreven? Klik hier!

Marko kan zich niet vinden in straf Pérez en legt uit waarom de Mexicaan doorreed met schade

Red Bull-topman Helmut Marko heeft zich nogmaals uitgesproken over de gridstraf van drie plaatsen van Sergio Pérez voor de Grand Prix van Spanje, nadat de Mexicaan in Canada doorreed met schade aan zijn auto. Meer lezen over waarom Marko het niet eens is met de straf die Pérez kreeg? Klik hier!

Verstappen heeft goede hoop dat problemen bij Red Bull snel opgelost kunnen worden

Max Verstappen heeft goede hoop dat Red Bull Racing de problemen aan de RB20 weet op te lossen, zonder dat daarvoor ergens anders in de auto ingeleverd hoeft te worden qua performance. Meer lezen over hoe Verstappen denkt over de problemen die Red Bull heeft gekend met de RB20 in 2024? Klik hier!

