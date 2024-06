Max Verstappen ging direct na de F1 Grand Prix van Canada eventjes het gesprek aan met George Russell, nadat hij zag hoe teleurgesteld de Mercedes-coureur was. Verstappen denkt dat zijn rivaal zeker had kunnen winnen en weet zeker dat de Brit van zijn fouten zal leren.

Russell pakte onverwachts de pole position op het Circuit Gilles Villeneuve en werd op de voorste rij vergezeld door Verstappen. De twee hadden identieke rondetijden neergezet in Q3. Ze bleven vooraan bij de start, op de voet gevolgd door Lando Norris. De McLaren-coureur was veel sneller toen het opdroogde, haalde Russell en Verstappen in, en bouwde een voorsprong van meer dan tien seconden op. Tijdens de safety car voor Logan Sargeant kwam Norris echter een ronde te laat binnen. Verstappen hield Norris vervolgens achter zich na de herstart en won. Russell mocht het podium afmaken na de strijd met Oscar Piastri en Lewis Hamilton, maar het leek alsof hij zichzelf voor zijn kop kon slaan. Hij zag een kans op de zege door zijn vingers glippen door verschillende foutjes die hij had gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen kiest zijn top vijf coureurs ooit: "Mensen zullen er altijd commentaar op hebben"

Mercedes had snelste auto

"Over het algemeen had Mercedes de snelste auto, dus ik zou net zo teleurgesteld zijn als hij," antwoordde Verstappen op de vraag van Sky Sports F1 of Russell de kans had om te winnen in Montreal. "Echter, het is zo makkelijk om een fout te maken. Ik zei dit ook al tegen George, want ik zag dat hij echt ontdaan was. Ik zei: 'Vriend, dit soort dingen gebeuren nou eenmaal. We pushen allemaal tot aan de limiet. Soms pakt dat goed uit, maar soms maak je een foutje teveel en kan het je de race kosten'. Het gebeurt gewoon in het racen en ik ben er zeker van dat hij erop terug zal kijken en ervan zal leren. We zijn nog steeds allemaal erg jong en gedurende je carrière leer je veel."

LEES MEER: naast de GP's ook niks van Oranje op het EK missen? Klik hier!

Goed voor de Formule 1

De Nederlander ging bij de Britse tv-zender ook nog in op de race van Norris. "Tegelijkertijd met Lando, de safety car hielp hem zeker niet. Volgens mij waren ze ontzettend snel op de intermediates en ze hadden een groot gat kunnen creëren. Ik denk dat het goed is voor de Formule 1 dat er verschillende teams kunnen strijden om de overwinning. Het maakt het heel spannend vooraan. Het is erg leuk, maar aan de andere kant zou ik me ook wat comfortabeler willen voelen in de auto, aangezien die momenteel lastig te besturen is," zo sloot Verstappen af.

Gerelateerd