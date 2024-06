Marko onthult oorzaak van problemen Red Bull, 'Ocon laat Audi links liggen en kiest voor Haas' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Helmut Marko kon tegenover de Oostenrijkse media meer uitleg geven over de problemen die spelen rondom de RB20-bolide van Red Bull Racing. De hoofdadviseur van het team heeft laten weten dat er iets niet helemaal klopt met de simulator. Het zou gaan om correlatieproblemen tussen de simulator en wat er daadwerkelijk op het circuit gebeurt. Ook vandaag stond de rijdersmarkt weer niet stil. Esteban Ocon zou niet geloven in het project van Audi en het begint er steeds meer op te lijken dat zijn toekomst bij Haas ligt. Een voormalig coureur van de Amerikaanse renstal, Mick Schumacher, hoopt op een terugkeer in de Formule 1 en voor hem liggen er kansen bij Alpine. Verder kondigde Kick Sauber en Audi een nieuwe topman aan, mengt de FIA zich in een discussie tussen teams over de motorreglementen van 2026, en werd er gekwalificeerd voor de 24 Uur van Le Mans waarbij Porsche het snelst was.

Sauber/Audi presenteert nieuwe kopman: "Een race op het circuit en een naast het circuit"

Het team van Sauber is op dit moment hard op weg met de overgang naar het instapmoment van Audi in 2026. Vanaf dat moment hoopt men een aanval te doen op de topteams in de Formule 1. In het kader daarvan heeft het team nu in ieder geval een belangrijke nieuwe pion aan met management toegevoegd: Stefano Battiston is door CEO Andreas Seidl aangesteld als de nieuwe Chief Commercial Officer. "Het aanwijzen van Stefano is een belangrijke volgende stap in onze overgang naar het Audi-fabrieksteam vanaf 2026. Het zorgt voor een goede basis waarop we verder willen bouwen met het voorbereiden van onze entree in de Formule 1 met Audi. We willen zeker weten dat we commercieel gezien voorliggen op onze concurrenten," legde Seidl uit. Lees hier het hele artikel over de nieuwe kopman van Kick Sauber en Audi.

Schumacher gelooft nog altijd in terugkeer: 'Ben niet meer de persoon van twee jaar geleden'

Hoewel de Formule 1 voor volgend seizoen nog een aantal zitjes moet gaan vullen, wordt naam van Mick Schumacher eigenlijk nergens genoemd. De zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher laat zich echter niet uit het veld slaan en geeft in gesprek met The Independent aan dat hij nog altijd werkt aan zijn terugkeer naar de Formule 1. "Eerlijk gezegd heeft de manier waarop ik twee jaar geleden was niets te maken met de persoon die ik nu ben. F1 is een droom die ik al heb sinds ik vijf jaar oud was en ik ben er nog niet klaar voor om die droom los te laten", vertelt hij. Er zijn momenten geweest in de afgelopen twee seizoenen, waardoor hij dacht dat er weer een kans in zat op een terugkeer. "Soms heb je het gevoel dat je een kans maakt, maar dan gebeurt het eigenlijk nooit omdat er iets anders gebeurt. Het was een emotionele achtbaan en een slopende laatste paar jaar. Maar ik werk aan mijn weg terug." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Mick Schumacher.

FIA mengt zich in discussie Mercedes en Red Bull: "Dan werken ze wel mee"

De motorreglementen van 2026 werden vorige week door de FIA en de Formule 1 geopenbaard. Niet alle teams en coureurs zijn te spreken over de plannen en de nieuwe reglementen, en vragen om aanpassingen. De vraag is: is dit nu nog mogelijk? Sommige leveranciers vinden van wel, sommige leveranciers van niet. Mercedes en Red Bull Racing botsen in ieder geval over het onderwerp, maar hoe staat de FIA hierin? In gesprek met Motorsport.com zegt Nikolas Tombazis, single-seater director bij de FIA, dat het autosportorgaan aanpassingen aan het 2026-reglement niet uitsluit. Toch moeten de fabrikanten, Mercedes, Honda, Renault, Ferrari, Red Bull Ford en Audi, het daar wel gezamenlijk over eens zijn. "Als er wat aanpassingen nodig zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat de PU-fabrikanten zullen helpen en meewerken." Overeenstemming over of veranderingen aan het reglement nu nog mogelijk zijn, is er niet. Lees hier het hele artikel over de motorreglementen van 2026.

Porsche pakt pole voor Le Mans 24H met Estre, Cadillac van Van der Zande derde bij Hypercars

Kévin Estre was het snelst in de Hyperpole-sessie van de 24 Uur van Le Mans en bezorgde zo de pole position voor Porsche Penske Motorsport met een rondetijd van 3:24.634. De Cadillacs werden tweede en derde. Alex Lynn was slechts 0.148 seconden langzamer. Sébastien Bourdais stond op de eerste positie, toen er met nog 7 minuten te gaan met de rode vlaggen werd gezwaaid voor een crash van BMW-coureur Dries Vanthoor. De Fransman mocht de pits niet verlaten toen de sessie werd hervat, want je mag niet tanken in de Hyperpole en de nummer-3 Cadillac had geen benzine meer. Renger van der Zande zal Le Mans dus vanaf de derde plek aanvangen op zaterdag samen met Bourdais en Scott Dixon. Louis Delétraz versloeg Job van Uitert in de LMP2-klasse met 0.610 seconden en sleepte de pole binnen voor AO by TF. Brendan Iribe maakte een spin mee, maar was desondanks het snelst in de LMGT3-klasse in zijn McLaren. Larry ten Voordes ploegmaat Giacomo Petrobelli werd derde voor Ferrari-renstal JWM Motorsport. Lees hier het hele artikel over de Hyperpole-sessie voor de 24 Uur van Le Mans.

Marko wijst naar simulator Red Bull Racing: "Niet goed ingesteld"

Hoewel Red Bull Racing nog steeds leidt in beide kampioenschappen, gaat het de laatste paar wedstrijden niet van een leien dakje. Het team wordt volgens Helmut Marko geplaagd door correlatieproblemen en dat heeft dan weer zijn uitwerking op de baan. De Oostenrijker kijkt vooral uit naar de komende drie races, want dan krijgt het team een beter beeld van waar de concurrentie staat. "Het simuleert de kerbstones niet correct. We hebben het over een technisch geavanceerde faciliteit, maar hij is niet goed ingesteld of interpreteert de gegevens niet goed", zo legt hij bij OE24 uit. Dat betekent dat wat er in de simulator gebeurt, niet één-op-één te vertalen is naar wat er op de baan gebeurt en andersom. Het zorgt ervoor dat het team van Verstappen en Sergio Pérez op de vrijdagen vaak met een afstelling begint, die niet helemaal geschikt is en dus op zoek moeten gaan naar verbeteringen. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die ingaat op de problemen bij Red Bull.

'Ocon gelooft niet in kansen Audi en kiest voor Formule 1-avontuur bij Haas'

In The Green Notebook bespreekt Formule 1-journalist Joe Saward de ontwikkelingen rondom Esteban Ocon, waarbij Audi lijkt te zijn afgevallen. "Esteban Ocon is al weg en tekent voor Haas, omdat hij lijkt te begrijpen dat Audi geen goede keuze is," zo weet Saward met grote zekerheid te melden. Ook Ocon vertelde toen bekend werd dat hij vertrekt bij Alpine dat er zeer binnenkort meer informatie over zijn toekomst bekend zal worden, al vertelde hij daar logischerwijs nog niet bij welk team dat zal gaan worden. Met het vertrek van Ocon, lijkt Gasly van een langere toekomst bij Alpine te zijn verzekerd, maar Saward twijfelt daaraan. "Audi en Alpine kunnen kibbelen over Pierre Gasly en Valtteri Bottas en het is waarschijnlijk dat de een naar het andere team gaat." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Esteban Ocon.

