Er werd op social media veel geklaagd dat de F1 Grand Prix van Monaco saai was. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kan zich daar wel in vinden.

Charles Leclerc was het hele weekend het snelst in Monte Carlo. De lokale held wist voor het eerst zijn thuisrace op zijn naam te schrijven na van start tot finish geleid te hebben. Oscar Piastri werd tweede voor Carlos Sainz die na een rode vlag zijn derde plek terugkreeg ondanks dat hij een lekke band had opgelopen bij de eerste start. Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly maakten in deze volgorde de posities in de punten af. De top tien was aan de finish onveranderd gebleven ten opzichte van de startopstelling. Een van de redenen was dat er nauwelijks pitstops werden gemaakt, omdat iedereen banden mocht wisselen tijdens de rode vlag. Verder vonden de enige inhaalacties buiten de top tien plaats.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff en Marko groeien als vrienden naar elkaar toe, gaan in op situatie Red Bull: 'We denken hetzelfde'

Inhaalplek mogelijk maken

Horner hoopt op een oplossing voor de volgende race op het stratencircuit. "Ik denk dat het iets is waar we samen naar moeten kijken," vertelde hij tegenover de media in Monaco waar ook GPFans aanwezig was. "Het is niet echt racen wanneer je drie à vier seconden per ronde langzamer rijdt dan normaal, puur omdat de auto voor je geen kans heeft om in te halen. Monaco is een geweldig plek om te racen, maar de auto's zijn zo groot geworden dat we moeten kijken wat we kunnen doen om een inhaalplek mogelijk te maken. De top tien was namelijk exact hetzelfde als bij de start en er was ook geen enkele inhaalactie in de top tien. Godzijdank voor Lance Stroll, de enige jongen die tenminste wist in te halen tijdens de race."

OOK INTERESSANT: Hamilton sleept twee Formule 1-records binnen ondanks kleurloos weekend in Monaco

Vijf inhaalacties

Uiteindelijk bleken er vijf inhaalacties te zijn geweest tijdens de wedstrijd. Valtteri Bottas op Kick Sauber-ploegmaat Zhou Guanyu in ronde 50, al was dat een teamorder, Bottas op Logan Sargeant in ronde 51, Stroll op Zhou in ronde 55, Stroll op Sargeant in ronde 56 en Sargeant op Zhou in ronde 68. Twee inhaalacties kwamen bij Mirabeau, de rechterbocht voor de bekende Grand Hotel Hairpin, eentje bij Sainte Dévote, en nog eentje bij de Nouvelle-chicane. Het waren de minste inhaalacties in één race sinds de Belgische Grand Prix van 2021, maar toen werden er door de harde regen niet meer dan twee ronden verreden achter de safety car. De Grand Prix van Monaco van 2021 had net als Spa-Francorchamps dat jaar ook 0 inhaalacties.

Gerelateerd