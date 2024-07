Twee coureurs zijn naar de wedstrijdleiding gefloten na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Isack Hadjar en Lance Stroll zijn mogelijk overtredingen begaan op het circuit van Silverstone.

Lando Norris was het snelst in de eerste vrije training op de klassieke baan die al voor de 59e keer een Formule 1-wedstrijd mag organiseren. Hij zette een tijd van 1:27.420 neer achter het stuur van zijn McLaren. Stroll was de grote verrassing met de tweede positie in de Aston Martin. Oscar Piastri werd derde, maar zijn McLaren was stilgevallen met nog 7 minuten te gaan vanwege hydraulische problemen. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plek, maar de Nederlander liep wel het hardst van alle deelnemers op de mediumcompound.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren en Haas pakken uit: alle upgrades voor de Britse Grand Prix op een rijtje

Richting de stewards

Stroll maakte qua rondetijden een indrukwekkende sessie mee, maar de Canadees zal naar de stewards moeten vanwege een incident met Charles Leclerc. Het was druk op de baan in de slotfase van Vrije Training 1. Stroll reed langzaam door Maggotts, Becketts en Chapel om coureurs erlangs te laten, maar bij het insturen van Becketts zat hij de Ferrari van de Monegask in de weg. "Ik kon geen kant op," beweerde Stroll via de boardradio.

Hadjar hield op zijn beurt Norris op. Dat gebeurde in de allerlaatste minuut van de sessie bij het uitkomen van Abbey en Farm. De Algerijnse Fransman reed in de Red Bull RB20 van Sergio Pérez en werd een na laatste in de sessie. De McLaren-coureur kwam op het gras terecht en knalde bijna tegen Hadjar op. "Sorry, ik zag hem niet," klonk het bij de laatstgenoemde over de radio.

Het ophouden van een andere deelnemer in een vrije training kan onbestraft blijven of uitlopen op een waarschuwing, reprimande of zelfs een gridstraf.

Gerelateerd