Vier verschillende teams hebben in aanloop naar de F1 Grand Prix van Monaco nog een aantal onderdelen vervangen. Het gaat om Red Bull-zusterteam VCARB, Alpine, Williams en Kick Sauber.

Charles Leclerc was het snelst in de kwalificatie nadat hij ook al bovenaan stond in de vrije trainingen. De lokale held zal de wedstrijd op de krappe straten van Monte Carlo vanaf pole position aanvangen. Hij wordt op de voorste startrij vergezeld door Oscar Piastri. De andere Ferrari en McLaren, die van Carlos Sainz en Lando Norris, kwalificeerden zich als derde en vierde. Max Verstappen moest na een foutje in Sainte Dévote genoegen nemen met de zesde stek achter George Russell. Achter Lewis Hamilton completeren Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly de top tien op de grid.

Ophanging

VCARB heeft bij niet alleen Tsunoda, maar ook bij Daniel Ricciardo, die de race als twaalfde aanvangt, een onderdeel vervangen van de pullrod-ophanging aan de linkervoorkant.

Logan Sargeant wist de Red Bull van Sergio Pérez te verslaan voor de uiteindelijk vijftiende positie op de grid na de diskwalificatie van de Haas-bolides, maar Williams had nog wel eventjes werk aan de winkel na de zaterdag. Het team heeft de onderdelen die de flap van de DRS bestuurt, vervangen.

Gasly kwam voor het eerst dit seizoen in Q3 terecht. Alpine heeft na afloop van de kwalificatie de neus vervangen en een onderdeel van de ophanging linksachter.

Kick Sauber was het enige team dat niet kon meestrijden voor een positie in Q2. Bij Valtteri Bottas is een onderdeel van de pullrod-ophanging linksvoor vervangen en bij Zhou Guanyu zijn ook beide voorkanten onderdelen van de wishbone vervangen. Ze zullen starten vanaf P17 en P18.

