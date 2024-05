Het weekend in Monaco lijkt niet het weekend van Red Bull te gaan worden. Max Verstappen en Sergio Pérez hadden het tijdens de eerste twee oefensessies erg moeilijk en volgens dr. Helmut Marko is Charles Leclerc nog steeds de grote favoriet.

Het Oostenrijkse team reisde naar Monaco af met de kennis dat de RB20 op stratencircuits niet altijd even lekker uit de verf komt. Verstappen kwam tijdens de eerste vrije training niet verder dan P11 en moest in de tweede training genoegen nemen met P4. Achteraf wees de Nederlander naar de 'gebruikelijke' problemen van Red Bull op stratencircuits, al is het grote verschil ditmaal dat hij geen ommekeer verwacht.

Auto is te stijf

In gesprek met Speedweek.com legt Marko de problemen bloot. "De auto is nog steeds te stijf, maar we hebben ook nog niet op vol motorvermogen gereden", zo houdt hij een slag om de arm. In Monaco is motorvermogen echter van ondergeschikt belang, want het gaat op die baan juist om de mechanische grip en Ferrari lijkt dat voor elkaar te hebben. "Charles Leclerc is nog steeds de grote favoriet, maar we hebben ons kunnen verbeteren tussen de eerste en tweede training."

'Verstappen-factor werkt niet bij auto die niet goed genoeg is'

Ook McLaren en Mercedes zaten er tijdens de openingssessies goed bij, maar die schat Marko toch niet zo sterk in als Ferrari. "Ik denk dat we de tweede snelste zijn achter Leclerc, maar we moeten een manier vinden om te voorkomen dat de auto zo veel springt zonder de aerodynamische voordelen te verliezen", zo luidt de uitdaging. De longruns zien er ook goed uit, maar in Monaco telt baanpositie: "Onze longrun was goed, maar dat helpt niet als je niet vooraan start. Maar hopelijk helpt ons dat om het probleem op te lossen." Op de vraag of de Verstappen-factor nog een rol kan gaan spelen, is Marko ook duidelijk: "Als we de auto niet kunnen verbeteren, zal de Max-factor niet genoeg zijn. Het is niet genoeg met de auto die we vandaag hebben."

