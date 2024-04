Max Verstappen won afgelopen weekend zijn vierde race van het seizoen door van start tot finish de F1 Grand Prix van China te controleren en als eerste over de finish te komen. Damon Hill ziet een dominante Verstappen, terwijl Karun Chandhok zich afvraagt of Verstappen ook zo goed zou zijn in een andere auto.

Verstappen is in 2024 tot nu toe eigenlijk niet te verslaan. De Nederlander veroverde vijf van de vijf keer pole position, won de eerste sprintrace van het seizoen en heeft vier van de vijf races overtuigend weten te winnen met meer dan tien seconden voorsprong. Alleen in Australië won hij niet, maar dit kwam door het feit dat hij wegens problemen met zijn remmen uitviel. De Nederlander lijkt op weg naar zijn vierde titel op rij, iets wat maar vier andere coureurs in de historie van F1 is gelukt. De vraag is vooral: gaat Verstappen zijn seizoen 2023 kunnen overtreffen?

Hill ziet onverslaanbare Verstappen

Hill weet in zijn analyse bij Sky Sports na de race te melden dat hij ervan overtuigd is dat Verstappen nog niet eens 100% gaat tijdens races in 2024. “We weten niet hoeveel hij nog over heeft. Maar het is duidelijk dat Checo niet zo snel is in een race of in de kwalificatie, en Checo is een goede coureur, dus ja, hij [Verstappen] is geweldig. Er bestaat geen twijfel over. Mensen praten al over hem als een van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden, en daar kan ik niets tegenin brengen. Ik bedoel, hij heeft alles wat nodig is; hij is zo enorm snel, agressief en competitief, en bovendien, mentaal weet hij wat hij kan, hij weet wat er nodig is. Verder heeft hij niet veel hulp nodig, en hij heeft een geweldig team achter zich om hem te helpen, het beste van allemaal. Momenteel is hij onverslaanbaar.”

Chandhok twijfelt over Verstappen bij een ander team

Toch vragen veel mensen zich af of Verstappen deze prestaties ook kan laten zien in de auto van bijvoorbeeld Ferrari, McLaren of Mercedes en hoeveel beter hij het zou doen dan Lewis Hamilton, Lando Norris of Charles Leclerc. Chandhok weet namelijk nog niet of Verstappen het zoveel beter zou doen dan deze coureurs in hun huidige auto. “Meer en meer zou ik hem eens elders willen zien rijden, omdat ik het graag zou willen zien. Hij is één met die auto, zou iemand anders erin kunnen springen [en het ook zo goed doen]? En lukt het hem ook, als hij naar Mercedes ging, of Ferrari? Ik weet het niet, hij gaat niet naar Ferrari, nu ze hun coureurs hebben vastgelegd. Maar het zou leuk zijn om te zien, nietwaar? Hoeveel van dit is Max en hoeveel is de auto. Ik vraag het me gewoon af.”

