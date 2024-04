Fernando Alonso zal morgen de F1 Grand Prix van China aanvangen vanaf de tweede startrij. De Aston Martin-coureur versloeg de McLarens en Ferrari's om de derde tijd te klokken op het Shanghai International Circuit.

Het was tot deze zaterdagskwalificatie nog niet het weekend van Alonso. Al werd hij ook in de knotsgekke, regenachtige sprintkwalificatie, in de Sprint zelf viel het resultaat vies tegen. De Spanjaard kwam op de tweede positie terecht na een foutje van polesitter Lando Norris, maar kon vervolgens Max Verstappen niet achter zich houden. In het gevecht om het laatste plekje op het podium maakte hij contact met Carlos Sainz en viel vervolgens uit met een lekke band. Alonso kreeg drie strafpunten op zijn superlicentie. De derde plek in de kwalificatie maakt de zaterdag dan toch weer goed voor de man die vóór deze Grand Prix zijn handtekening zette onder een contractverlenging bij Aston Martin

Foutje in eerste sector

"Ik weet niet hoe snel Checo was, maar in de eerste sector maakte ik een momentje mee in bochten 1 en 2," vertelde Alonso die duidelijk maakte dat hij nog wel sneller had gekund. "Ik verloor de auto bijna en ik dacht: 'Zal ik verder gaan of de ronde afbreken?', aangezien ik meteen al twee tienden kwijt was geraakt. Maar we hebben niet opgegeven, we bleven het hele rondje pushen en we reden een goede rondetijd. Ik denk ook dat de auto wel verbeterd is ten opzichte van vanochtend na een aantal aanpassingen aan de afstelling. We gaan zien of we dat kunnen omzetten in punten morgen."

Muntje opgooien

Sinds dit seizoen mogen er aanpassingen gemaakt worden aan de auto na de Sprint. Daar is de tweevoudig wereldkampioen blij mee, al blijft hij wel realistisch. "Het is hetzelfde voor iedereen en je kan de auto niet compleet veranderen. Je zit dan al in het ritme van het weekend, maar je kan wel kleine wijzigingen aanbrengen. Sommigen zijn voor het oplossen van problemen met de balans, anderen zijn weer een gok voor de race van morgen alsof je een muntje opgooit. Tot morgenmiddag weten we niet of we er goed aan hebben gedaan. Maar ik ben erg blij en trots op het team. We geven niet op, want we staan nog niet waar we willen staan."

