Voor Max Verstappen was het niet alleen de bandentemperatuur wat niet op orde was tijdens de Sprint Shootout in China. Viaplay-analist Ho-Pin Tung hoorde via de boordradio dat de Nederlander aan het klagen was over een stotterende motor en wijst naar de vele correcties van Verstappen tijdens het neerzetten van zijn snelle rondes.

Toen de regendruppels vielen op het Shanghai International Circuit werd de Sprint Shootout ineens een stuk spannender. Het komt dan namelijk nog meer neer op de stuurmanskunsten van de coureur. Voor Verstappen waren de temperatuur van de banden niet optimaal, maar de Nederlander klaagde op de boordradio ook over 'misfiring' van de Honda-power unit. Het verklaart volgens Tung waarom de RB20 van de Limburger zo vaak uitbrak tijdens zijn snelle rondes.

Power unit

Nadat de Sprint Shootout was afgelopen blikte Tung terug op de verrichtingen van Verstappen en wijst hij naar een stotterende motor. "Als je de temperatuur niet in de banden krijgt, wat met de intermediates een stuk lastiger is dan met de full wets, dan vind je die grip gewoon niet. Misfire heeft te maken met de ontsteking van de motor en je kan dit het beste vergelijking met een motor die op bepaalde punten hapert en dus niet het volledige vermogen levert", zo legt Tung uit. Hij wijst naar een onregelmatigheden in het leveren van het vermogen van de Honda-power unit.

RB20 brak uit

Tijdens de laatste sessie was Verstappen veelvuldig te zien met correcties en dat was volgens Tung ook het teken dat het menens was. "In dit soort omstandigheden is het erg lastig als een motor hapert, want als dat zo is en je krijgt het vermogen ineens weer terug, dan heb je het probleem dat de motor uitbreekt, als je al zo weinig grip hebt. Dat zag je dan ook heel duidelijk op de onboardbeelden van Verstappen. Dat hij zelfs op de rechte stukken gewoon aan het corrigeren was", aldus Tung. Adviseur Helmut Marko gaf na afloop ook aan dat er een fout in de RB20 van Verstappen was gevonden. Of daarmee specifiek de power unit wordt bedoeld, dat is niet duidelijk.

