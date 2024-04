Het merendeel van de Formule 1-teams is weer druk bezig geweest in aanloop naar de Grand Prix van China. Er zijn allerlei motor- en versnellingsbakonderdelen verwisseld en wij nemen ze allemaal even met je door.

Daniel Ricciardo heeft een nieuw chassis gekregen van RB, het Red Bull-zusterteam. Het was al langer bekend dat de Honeybadger in een andere bolide mocht plaatsnemen voor het weekend op het Shanghai International Circuit. Ricciardo had er, vanwege teleurstellende prestaties aan het begin van het seizoen, al om gevraagd, maar RB heeft duidelijk gemaakt dat het routine was om hem een nieuw chassis te geven en zijn oude als reserve te gebruiken en was dit dus sowieso al van plan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Opmerkelijke rode vlag door brandje naast de baan tijdens eerste vrije training China

Nieuwe Mercedes-motor

George Russell heeft van Mercedes een hagelnieuwe power unit gekregen. Naast de verbrandingsmotor zijn ook de turbo, de MGU-H, de MGU-K en het uitlaatsysteem vervangen. Hij had van ieder onderdeel nog maar één gebruikt dit seizoen.

Russell is de enige met een compleet nieuwe krachtbron in China, maar niet de enige met een nieuw uitlaatsysteem. Ook bij de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, de Kick Saubers van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu, en de Haas-bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zijn deze vervangen.

Er zijn ook een aantal versnellingsbakwissels geweest in aanloop naar Shanghai. De Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll, evenals Ricciardo en de Williams van Alexander Albon hebben een nieuwe versnellingsbakbehuizing, aandrijflijn en schakelonderdelen gekregen.

Geen van bovenstaande deelnemers is over de limiet gegaan van het aantal motor- en versnellingsbakonderdelen dat je mag gebruiken dit seizoen. Volgens artikels 28.2 en 29.2 van het sportief reglement zullen hier dus geen gridstraffen voor worden uitgedeeld.

Gerelateerd