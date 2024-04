De Formule 1 Grand Prix van China wordt aankomend weekend voor het eerst sinds 2019 weer verreden. Na een inspectie van de FIA moest het asfalt op het Shanghai International Circuit aangepakt worden, maar dat lijkt slordig te zijn gedaan. De coureurs weten niet wat ze moeten verwachten.

Vanwege de pandemie is er de afgelopen vijf jaar niet door de koningsklasse geracet in China. Dat betekent dat de huidige technische reglementen en dit type Pirelli-banden voor het eerst op Shanghai in actie zullen komen. Deze generatie auto's haalt downforce uit het zogeheten groundeffect, maar dat maakt ze ook gevoelig voor hobbels, en Shanghai staat bekend om haar hobbels aangezien het op moerasland is gebouwd. Na de gebruikelijke FIA-inspectie werd geconcludeerd dat verschillende plekken van het asfalt onder handen genomen moesten worden. De baan is echter geverfd met teer of bitumen, ook wel bekend als dakleer, in plaats van opnieuw geasfalteerd.

Glad zijn of juist meer grip

"Het kan glad zijn als het nat is, maar het kan ook voor veel grip zorgen," vertelde Esteban Ocon tijdens de persconferentie. "We weten het nog niet zeker, maar ik heb er ook met Charles [Leclerc] over gesproken. In de tijd dat wij kartten werd er ook verf op de baan gekalkt, waardoor het rubber juist vasthield in de bochten en daardoor had je meer grip. Ik verwacht niet dat dat hier het geval gaat zijn." Volgens Leclerc zal het afhangen van het type verf. "Het kan verschillende problemen veroorzaken of juist geen enkel probleem. Ik heb alleen foto's gezien en ben nog niet op de baan geweest. Volgens mij is het niet overal hetzelfde, dus dat zou ook niet fijn zijn."

Nog niet eerder gezien

Nico Hülkenberg is het eens met Leclerc en Ocon: "Het hangt van het type verf af. Misschien dat we meer weten wanneer de Safety Car donderdagmiddag naar buiten rijdt. Uiteindelijk is het hetzelfde voor iedereen." Lando Norris weet niet wat hij moet verwachten: "Ik heb geen idee. We moeten het afwachten, want dit hebben we nog niet eerder gezien. Het is lastig om te voorspellen wat er precies gaat gebeuren." Ook Verstappen liet tegenover de aanwezige media in China weten nog nooit zoiets gezien te hebben: "Ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik ben geen deskundige op het gebied van asfalt en ik heb het niet eerder gezien in F1. Ik heb het wel in de karting gezien. Daar geeft het normaal gesproken meer grip. Maar ik weet niet wat het hier doet."

